Qatar Airways s'engage à ne plus effectuer de vols "sauts de puce" entre Maastricht et Liège

Le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR) a rencontré ce jeudi Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo de Qatar Airway. La compagnie s'est engagée à mettre fin aux vols entre Maastricht et Liège, 2 villes séparées de 38 km seulement, et cela dès que le contrat en cours (6 vols) liant la compagnie et son client sera terminé. Qatar Airways s’est engagée à ne plus en proposer et/ou organiser de nouveaux à l'avenir.