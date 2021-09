Q.ARTz : un nouveau festival mettra l’art queer en lumière à Bruxelles

La première édition du festival Q.ARTz se tiendra du 18 au 26 septembre, annonce mardi l’organisation dans un communiqué. Cet événement est issu d’une collaboration entre l’ASBL Belgian Pride et plusieurs partenaires culturels et locaux bruxellois, et mettra en lumière des artistes multidisciplinaires LGBTQI +.

"L’organisation de la Belgian Pride souhaite donner de la visibilité à la communauté LGBTQI + et sensibiliser à l’inclusion tout au long de l’année en initiant des événements, comme le festival Q.ARTz", a déclaré le président de l’association, Laurent Mallet. Le Q.ARTz espère ainsi créer des ponts au niveau culturel, en donnant une plateforme aux artistes queers vivant en Belgique.

"À travers le festival Q.ARTz, la Belgian Pride tient à exprimer non seulement le caractère social et politique de ses missions, mais aussi son caractère culturel, notamment en sensibilisant les institutions culturelles à l’inclusion et à la diversité au sein de leur propre organisation", ajoute l’association.

Le festival débutera le 18 septembre avec une garden-party, qui se déroulera au Jardin Hospice, et se clôturera le 26 septembre. La Belgian Pride proposera une programmation culturelle autour du thème LGBTQI + à travers six catégories d’événements : expositions, ateliers, concerts et soirées, films, débats, spectacles et théâtre. Une nouvelle tenue du Manneken-Pis créée pour Q.ARTz sera par ailleurs dévoilée à l’occasion des festivités. Le programme complet est disponible sur le site internet www.pride.be.