Pshitt ! Premier festival namurois du graffiti et du Street Art

"Pshitt!" C'est le nom d'un tout nouveau festival qui se déroule cette semaine, à Namur.

L'onomatopée évoque le bruit de la peinture qui fuse de l'aérosol et qui annonce l'apparition d'un graffiti. Pour cette première édition de cet événement gratuit, la Ville de Namur et ses partenaires invitent le public à découvrir l'art urbain jusqu'à ce dimanche soir au fil d'une programmation originale.

Parmi les temps forts du programme, du 30 avril au 5 mai: un live painting (peinture en direct) sur les douze murs de l'ancien Pavillon du Tourisme, Square Léopold, à deux pas de la gare. Une performance des artistes espagnols P. Butza et Joder Saiz. Mais aussi: un parcours guidé pour découvrir des fresques urbaines dans Namur, une exposition de photos de grafitti, des démonstrations de break dance et de skate board, un concert hip hop et des réalisations de graffiti en direct. Une "jam" réunira au parking des Casernes une trentaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux issus du mouvement graffiti, samedi, de 10h à 20h.

Le festival mettra en lumière le travail artistique de ces artistes parfois méconnus ou mal compris du grand public. Un travail qui renforce aussi le potentiel touristique de la ville.

Détails via le site www.visitnamur.eu ou www.facebook.com/namurlartdanslaville