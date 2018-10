PS et MR-IC, les deux plus importantes forces politiques ansoises, dirigeront la commune

PS et MR-IC ont signé jeudi soir un pacte de majorité scellant leur union à la tête de la commune d'Ans pour les six années à venir, ont fait savoir Grégory Philippin, futur bourgmestre socialiste grâce à ses 3177 voix. Cette alliance représente 65% des suffrages exprimés par les Ansois. Dans cette coalition, le partenaire MR-IC n'a obtenu qu'un échevinat dévolu à Anne-Marie Libon en raison du quota féminin désormais d'application au sein des différents collèges wallons.

Fort de ses 16 sièges lui offrant ainsi la majorité absolue, le PS a désiré ouvrir sa majorité comme elle l'a déjà fait lors ces dernières années. Elle a décidé de s'allier à son ancien partenaire de majorité le MR, deuxième force politique de la commune en perte de vitesse (-1 siège) par rapport à 2012.

"Si nous avons décidé de rentrer dans cette majorité malgré un équilibre des forces modifié, c'est avant tout pour poursuivre ce que nous avons entrepris lors de ces sept dernières années et en fonction de ce nouvel équilibre et des nouveaux quotas, nous avons obtenu un échevinat qui sera attribué à Anne-Marie Libon (3ème score MR). Nous avons toute confiance en elle pour cette fonction, elle qui hérite de l'urbanisme, du personnel et de l'informatique", a précisé Jean-François Bourlet, président de la section du MR Ans, président de CPAS et échevin des affaires économiques et de l'urbanisme lors de la dernière mandature.

Thomas Cialone (1632 voix), 1er échevin, en charge de la Culture dans la précédente majorité composée du PS du MR et de RCA-cdH, est le grand perdant dans cette configuration alors qu'il briguait ouvertement le poste de bourgmestre. Il a été désigné président du conseil.

Le nouveau collège sera composé de Grégory Philippin (Bourgmestre), Walther Herben (1er échevin, finances), Nathalie Dubois (Enseignement), Philippe Saive (sport, culture), Anne-Marie Libon, Christopher Gauthy (Affaires Economiques) et enfin Yves Parthoens (CPAS) lequel n'entrera en fonction à ce niveau que le 1er janvier.