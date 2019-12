Province du Luxembourg: l’Agence spatiale européenne va établir son centre de lutte contre la cybercriminalité à Libin

Bonne nouvelle pour la commune de Libin, dans la province du Luxembourg, l’Agence spatiale européenne va y établir son centre de lutte contre la cybercriminalité. Ce sera à Redu, dans les infrastructures de l’Agence spatiale européenne. Ce nouveau centre aura une mission très importante et devra répondre à plusieurs attentes.

"La première, c’est d’en faire un centre d’excellence pour la formation de l’ensemble des personnels de l’ESA, pour les former et les éduquer à la cybersécurité vis-à-vis de l’espace, mais aussi de nos systèmes au sol. Le deuxième aspect, c’est un centre de protection qui doit détecter les attaques qui viennent de l’extérieur pour attaquer nos systèmes", explique Eric Morel, directeur en charge de l’industrie à l’ESA.

L’argent qui est investi dans le spatial est bon pour les citoyens, est bon pour les entreprises, mais est aussi bon pour le budget

Le futur centre devrait également voir le nombre d’employés augmenter, comme le précise Martin Ditter, directeur du centre ESEC. "On est aujourd’hui 80 pour vous orienter. L’objectif est évidemment de permettre aux industriels avec lesquels on travaille de gagner des contrats et de créer des synergies. Aujourd’hui, je pense que la bonne réponse serait d’être prudent et de passer à 120."

La Belgique investira donc 14 millions d’euros, avec aussi des retombées économiques. "Un euro investi dans l’Agence spatiale européenne, c’est plus qu’un euro de retour pour la Belgique. L’argent qui est investi dans le spatial est bon pour les citoyens, est bon pour les entreprises, mais est aussi bon pour le budget", indique David Clarinval, ministre en charge de la Politique scientifique.

L’investissement de ce projet a donc débuté et s’étalera sur les trois prochaines années.