Province du Hainaut: le PS et le MR rempilent dans la majorité provinciale

Les différentes fédérations socialistes du Hainaut se sont réunies ce samedi afin d'établir une majorité provinciale. À l'issue des discussions, ils sont parvenus à un accord afin de s'allier avec le MR et ce, avec plus de 83% des voix.

"Les réformes entamées seront poursuivies et la Province de Hainaut renforcera ses processus démocratiques en vue de susciter la participation citoyenne la plus large", assure le PS par voie de communiqué. Les socialistes affirment vouloir confirmer les orientations engagées lors de la précédentes mandature. Les partenaires de la majorité veulent mettre en place "une réforme fondamentale de l’Institution basée sur un dialogue avec les différents niveaux de pouvoir tout en préservant l’emploi et l’équilibre budgétaire".

Le Collège provincial sera composé de quatre députés provinciaux socialistes tandis que le MR disposera d’un député provincial et de la Présidence du Conseil provincial.