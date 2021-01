Province de Namur : voilà où le grand public devrait être vacciné

Il y a près d’une semaine, la Région wallonne divulguait une carte des 54 centres de la vaccination pour le grand public, qui devrait commencer en mars avec les personnes de plus de 65 ans, les plus de 45 ans à risques, ainsi que les travailleurs exerçant des fonctions essentielles.

Nous apprenions ainsi qu’en province de Namur, il y aurait 1 centre majeur (100 personnes/heure), 4 centres de proximité (40 personnes/heure) et 5 centres mobiles. La carte de la Région wallonne montre les zones approximatives où les gouverneurs doivent trouver des lieux. Philosophie de la répartition : couvrir au mieux le territoire, afin que chaque citoyen ne mette pas plus de 20 minutes à se rendre sur un site de vaccination. Depuis, le gouverneur faisant fonction, Marie Muselle, travaille d’arrache-pied avec les bourgmestres, les cercles de médecine et les zones de police pour proposer des lieux à la Région. Une liste a été envoyée hier. De manière générale, les lieux proposés doivent être facilement accessibles, pratiques pour les médecins, et faciles à réguler pour les zones de police en matière de mobilité.

Centre majeur : Namur Expo ou Belgrade

Pour le centre majeur, il faut une surface d’au moins 1500m², ainsi que 150 places de parking. Sans surprise, c’est Namur Expo qui est pressenti pour jouer ce rôle. Mais le gouverneur faisant fonction a systématiquement voulu proposer une alternative : "Si ça ne marchait pas pour Namur expo, nous proposons d’aménager le hangar situé à côté du centre de testing de Belgrade."

Centres de proximité : Ciney Expo et la Clinique Saint-Luc

Pour les 4 sites de proximité, la Région demande au moins 600m² et une capacité de parking de 60 places. Ici, Marie Muselle ne peut pas encore tout dire sur les lieux présélectionnés. "Pour Namur, nous proposons soit la Clinique Saint-Luc à Bouges, soit de remonter sur Gembloux ou Eghezée. Nous proposons Ciney Expo et un lieu privé à Gedinne. Pour le dernier centre, nous proposons en priorité un lieu sur Fosses-la-Ville, éventuellement Philippeville en alternative."