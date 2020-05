Province de Namur : un arrêté de police interdit tous les événements jusqu'au 31 août

Le communiqué du gouverneur est tombé à 10 heures, ce mercredi matin, jour de Conseil National de Sécurité. Il fait référence à un arrêté qui vise à clarifier la position délicate de certains bourgmestres, confrontés à des demandes d’autorisation d’événements publics auxquelles ils ne savent donner réponse. Denis Mathen, le gouverneur namurois, a donc décidé d’annuler tous les événements jusqu’au 31 août.

L’arrêté a été transmis aux bourgmestres de la province de Namur dès hier.

Une ligne claire pour les bourgmestres

Si l’annulation des festivals ou grands événements est acquise jusqu’au 31 août, que faire avec les événements plus modestes, de moins de 250 personnes ?

Les bourgmestres doivent se prononcer sur des demandes d’autorisation. Dans ce cadre, ils ont des délais à respecter. Ils doivent aussi envisager un éventuel dispositif de sécurité et pourquoi pas mobiliser les forces de police ou le personnel médical.



"Les bourgmestres de la province m’ont demandé de prendre une décision pour leur permettre de mieux envisager les mois à venir et de répondre aux organisateurs. Pour ceux-ci aussi, une décision claire était nécessaire car un événement se prépare des semaines à l’avance ", précise le gouverneur dans son communiqué.

Dérogations mayorales possibles

Le gouverneur précise encore : "Si cet arrêté peut bien évidemment évoluer en fonction des décisions fédérales, il permet d’ores et déjà à chacun, organisateurs, autorités communales et services de secours de mieux anticiper les prochains mois."



L’arrêté laisse malgré tout aux bourgmestres la possibilité d’accorder certaines dérogations, par exemple pour des commémorations sans public ou des événements de petite taille. Dans ce cadre, des dispositions permettant de garantir la distanciation sociale et la sécurité devront être mises en place par les organisateurs.