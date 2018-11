Province de Luxembourg: plusieurs trains seront supprimés à partir du 9 décembre

A la date de l'introduction du plan de transport 2019 de la SNCB, on annonce des suppressions en raison de travaux menés sur le réseau. Des gares ne seront plus desservies sur certaines lignes et des horaires vont être modifiés.

Jusqu'en août 2020, les deux derniers trains IC Bruxelles-Namur-Luxembourg ne pourront plus circuler au-delà de Libramont.

Ces deux derniers trains ne desserviront donc plus les gares de Marbehan, Arlon et Luxembourg. L'heure de départ des trains L Libramont-Athus-Arlon et Athus-Luxembourg sera adaptée chaque lundi pour des travaux de maintenance. Elle sera donc différente du reste de la semaine.