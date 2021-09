Province de Luxembourg: du changement dans les PMC

Début octobre, la Province de Luxembourg rejoindra toutes les autres provinces belges pour organiser la collecte des déchets PMC plastiques, cannettes, cartons à boissons...

Ils devront tous être compactés dans les sacs bleus. Un énorme changement dans les habitudes des Luxembourgeois puisque les recyparcs d'Idelux Environnement ne seront plus autorisés à collecter ces déchets. Et les sacs bleus pourront accueillir tous les emballages en plastique. Pour organiser cette nouvelle collecte, Idelux Environnement a dû se préparer, comme l'explique son Directeur Technique, Bertrand Lejeune :

"Nous avons fait le choix de développer cette collecte en régie, et nous avons recruté du personnel pour modéliser plus d'une centaine de circuits. Des circuits disponibles au travers d'un GPS dans nos camions. Dans les parcs ça permet de récupérer de la place pour développer de nouvelles filières, le plâtre et les matelas. Et le temps gagné par les préposés sera mis à disposition pour accompagner encore mieux les usagers, et les conseiller. Et être attentif à la qualité du tri."

Notons que l'expérience-pilote menée dans les communes d'Arlon, Bastogne et Lierneux depuis 2017 démontre que cela permet de récolter un tiers de déchets recyclables en plus. Vous trouvez tous les détails sur quels déchets mettre et l'horaire des collectes sur le site internet d'Idelux.