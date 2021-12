Province de Luxembourg : 2,6 millions pour les communes, afin de lutter contre les futures inondations

La Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature et des Forêts, Céline Tellier, a annoncé qu’un budget de 2,6 millions d’euros allait être octroyé pour l’ensemble des communes de la Province de Luxembourg. L’objectif est que les 44 communes puissent lutter contre de futures inondations. Plusieurs d’entre elles avaient été fortement touchées lors des épisodes pluvieux du 16 juillet, dont celle de Hotton. C’est d’ailleurs elle qui touchera la plus grosse somme, à savoir 177.000 euros. Jacques Chaplier,l e bourgmestre :

"Ce budget soulagera évidemment notre commune qui est plombée par la crise covid et qui a ensuite connu les inondations de juillet. Sans compter la diminution de l’activité économique avec les travaux que connait le Pont au centre de Hotton, qui avait été fragilisé avec la puissance de l’eau. Ce budget permettra d’amortir le choc et de mettre des choses en place."

Parmi les idées mises sur la table, l’aspect communication qui sera amélioré :

"Nous avons établi un plan de travail pour d’éventuelles futures inondations, avec un timing précis. Dès que l’alerte est lancée, des mesures seront prises comme prévenir au plus vite les habitants des rues et des sections concernées. Des mesures seront prises également au niveau du service des travaux. Cela va nous permettre d’être plus proactif dès le départ, pour pouvoir aider la population et repérer les endroits les plus dangereux."

Parmi les autres idées et non des moindres, Jacques Chaplier propose de remettre en place un système pour le dragage de l’Ourthe, qui traverse la commune. Il souhaite également remédier à la problématique des castors :

"Leurs barrages ont pour but de créer des zones inondables. Sur la commune, cela concerne quelques hectares qui ne sont plus aptes à absorber de l’eau lors de fortes pluies."

La commune bénéficiera donc de 177 000 euros pour trouver des solutions aux problèmes.

Concernant les autres communes de la Province de Luxembourg, voici la répartition des montants :

Arlon 89.980 euros ; Attert 43.288 euros ; Aubange 66.360 euros ; Bastogne 67.372 euros ; Bertogne 35.088 euros ; Bertrix 49.661 euros ; Bouillon 58.291 euros ; Chiny 66.845 euros ; Daverdisse 28.648 euros ; Durbuy 158.230 euros ; Erezée 43.089 euros ; Etalle 67.108 euros ; Fauvillers 47.366 euros ; Florenville 52.996 euros ; Gouvy 53.079 euros ; Habay 52.604 euros ; Herbeumont 29.240 euros ; Hotton 177.017 euros ; Houffalize 87.950 euros ; La Roche-en-Ardenne 100.230 euros ; Léglise 48 194 euros ; Libin 51.024 euros ; Libramont 74.242 euros ; Manhay 50.829 euros ; Marche-en-Famenne 97.121 euros ; Martelange 30.887 euros ; Meix-devant-Virton 107.056 euros ; Messancy 44.983 euros ; Musson 42.107 euros ; Nassogne 97.709 euros ; Neufchâteau 49.099 euros ; Paliseul 44.567 euros ; Rendeux 82.287 euros ; Rouvroy 37.513 euros ; Sainte-Ode 75.529 euros ; Saint-Hubert 45.926 euros ; Saint-Léger 33.039 euros ; Tellin 38.472 euros ; Tenneville 54.914 euros ; Tintigny 85.654 euros ; Vaux-sur-Sûre 55.087 euros ; Vielsalm 65.890 euros ; Virton 86.638 euros ; Wellin 40.922 euros.