Province de Liège : un patient sur cinq a le Covid dans les unités de soins intensifs

Les chiffres de l’épidémie de covid repartent à la hausse en région liégeoise… Le nombre de cas augmente avec un taux de positivité de 9%… Le plus haut du pays. Faut-il s’en inquiéter ? Du côté des hôpitaux liégeois, on constate effectivement une augmentation des cas.

158 patients covid hospitalisés mais certains asymptomatiques

En ce moment, 158 patients atteints du covid y sont soignés. Le porte-parole du CHR de Liège, Antoine Gruselin, précise toutefois que "parmi ces patients, beaucoup viennent pour autres choses, ne sont pas vaccinés et certains sont asymptomatiques." On est en tout cas loin des 500 patients d’il y a juste un an.

Mais avec 44 cas covid traités aujourd’hui en soins intensifs en province de Liège – soit 19% des 230 lits disponibles – l’augmentation est tout de même de 26% en une semaine. Une augmentation qui commence à inquiéter le milieu hospitalier.

L’augmentation commence à inquiéter le milieu hospitalier

Et si l’on calcule le nombre d’admission de patients covid par jour dans les hôpitaux liégeois, on arrive à 13 en moyenne, une hausse de 28% mais sans commune mesure avec les 78 admissions quotidiennes d’il y a un an.

N’empêche. Aujourd’hui, ces 44 patients qui occupent en région liégeoise, les soins intensifs à cause du covid inquiètent pourtant la docteure Christelle Meuris, infectiologue au CHU : "19% des soins intensifs, ça veut dire un patient sur cinq. C’est déjà pas mal. Il ne faut pas oublier qu’il y a tout le reste de l’activité hospitalière et chirurgicale qui nécessite des soins intensifs. On a une pénurie aussi d’infirmières. On a tout le reste de l’activité de l’hôpital qui a complètement repris, en ce compris les cas chirurgicaux, un certain rattrapage et donc même si le nombre de cas hospitalisés aux soins intensifs est beaucoup moins important que lors de la deuxième ou de la troisième vague, ça a un impact certain sur les soins globaux dans l’hôpital."

►►► À lire aussi : Un tiers des personnes en soins intensifs sont âgées et vaccinées mais pas de 4e vague en vue, selon Yves Van Laethem

Seuls 2 lits libres sur 48 aux soins intensifs du Montlégia

Quelques chiffres : au CHC Montlégia par exemple, le service est pratiquement saturé. Aux 9 patients covid, s’ajoutent 37 autres malades qui ont besoin des soins intensifs. Seuls deux lits sur 48 restent libres. Au CHR de Liège, ce sont 7 patients covid sur 38 qui occupent l’unité des soins intensifs d’une capacité de 44 lits. A Verviers par contre, le CHR dénombre à peine 2 cas covid pour 16 places aux soins intensifs. Et le CHU, 9 cas covid sont aux soins intensifs.

Liège, Bruxelles, Anvers… Pour les grosses villes, c’est plus difficile de contrôler la transmission du virus

Pourquoi, peut-on se demander, la région liégeoise figure-t-elle dans le haut du tableau des statistiques covid ? "toutes les grandes villes sont plus impactées que les petites communes ou les plus petites villes. Si vous voyez Bruxelles, Liège, à un moment, c’était Anvers, ce sont des grosses villes avec une grosse activité, avec des personnes universitaires, il y a beaucoup d’interactions, il y a tout le monde du travail, tout le monde de la nuit -pas dans le sens stigmatisant- mais c’est sûr que c’est une grosse activité et c’est aussi plus compliqué de contrôler la transmission du virus."

Un signe encourageant toutefois : en province de Liège, le taux de reproduction du virus (Rt 1,146) lui, est actuellement le plus bas du pays.