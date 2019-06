Province de Liège : les inondations de fin mai 2018 reconnues comme calamités naturelles

Tout le monde se souvient de cette fameuse vidéo virale de "la chaise à papy" à Oreye (https://www.youtube.com/watch?v=fN7GZJ3FHjc). Au-delà du sourire, la fin mai 2018 a surtout été synonyme d’importantes inondations en province de Liège notamment. Ces inondations viennent d’être reconnues comme calamités naturelles publiques par le gouvernement wallon. Conséquence : des indemnités pourront être versées.

Des demandes de 39 communes

A l’époque, de violents orages avaient frappé la Province. Le plan provincial d’urgence avait été déclenché. A Saive, le quartier du Mousset était sous eau à la suite du débordement de la Julienne. La Magne était également sortie de son lit à Soumagne. Du côté de Beyne Heusay, la commune avait ouvert le hall omnisports pour accueillir les habitants obligés de quitter leur maison de Moulin sous Fléron. La commune de Chaudfontaine avait également déclenché son plan communal d’urgence. Même scénario du côté de Trois-Ponts où la Salm était également sortie de son lit tout comme le Geer de l’autre côté de la Province.

Dans toutes ces communes, les habitants ont peaufiné leurs dossiers et les municipalités ont rentré les demandes de reconnaissance de ces épisodes orageux comme calamité naturelle. Au total, 39 communes ont rentré cette demande.

Pour 35 de ces communes, le gouvernement wallon en date du 18 avril a pris un arrêté reconnaissant ces inondations du 22 mai au 3 juin 2018 comme calamité publique. L’arrêté du gouvernement vient d’être publié au Moniteur.

Demandes rejetées pour les grêlons

D’Aubel à Visé en passant par Liège, Fléron ou encore Thimister, les demandes ont été acceptées mais il y a eu aussi des refus.

C’est le cas pour les communes d’Amay, Braives, Crisnée, Esneux et Villers-le-Bouillet.

Pour qu’un phénomène météo soit reconnu comme calamité il faut plusieurs critères : son caractère exceptionnel (attesté par des rapports du centre national de crise), d’une intensité imprévisible et ayant occasionné des dégâts très importants. C’est ainsi que la pluie de grêlons des 27 et 28 mai à Crisnée et Oreye n’a pas été retenue. Elle n’avait pas de caractère exceptionnel.

Quant aux indemnisations, elles ne se feront que subsidiairement à l’intervention des assurances ou pour les personnes qui, en fonction de leurs revenus, n’ont pu contracter d’assurance.