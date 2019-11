Province de Hainaut: le projet de Budget 2020 annoncé avec un léger boni

Le projet de budget 2020 de la province de Hainaut a été annoncé lundi à Mons avec un léger boni de 31.000 euros. L'inquiétude règne néanmoins au sein des instances provinciales quant à la réduction du Fonds des Provinces et à l'annonce de nouvelles dépenses imposées, notamment pour les zones de secours.

Le budget 2020 de la province de Hainaut annonce, un boni, après prélèvements, de 30.925 euros. Les instances provinciales ont annoncé lundi à Mons des recettes ordinaires de l'ordre de 626.913.587 euros, pour des dépenses ordinaires de 626.509.810 euros, soit un boni de 403.777 euros avant prélèvements. "Le Hainaut a réussi à retrouver un léger boni pour la 10e année consécutive alors que l'institution provinciale se trouvait en situation de virtuelle faillite à l'horizon 2010", a indiqué Serge Hustache, président du Collège provincial. "La mise en place d'un moratoire sur le personnel, la limitation des dépenses de fonctionnement et de transferts ainsi que des investissements ont été les piliers du redressement." Des questions restent posées après la déclaration de politique régionale (DPR) qui impose des efforts supplémentaires aux provinces. "On trouve dans cette DPR des intentions que les provinces investissent énormément dans les zones de secours, soit leur financement total, ce qui est vraiment beaucoup pour le Hainaut. Nous pouvons faire des efforts mais on ne peut pas nous demander d'être des magiciens", a indiqué Serge Hustache.

Le financement intégral des trois zones de secours en Hainaut, "Ouest", "Mons-Centre" et "Est", s'élèverait à quelque 81 millions d'euros. "Un dialogue sur le dossier doit intervenir avec les instances régionales. Une rencontre avec le ministre wallonne Pierre-Yves Dermagne est prévue le 25 novembre." L'intervention provinciale en faveur du financement des zones de secours était de 6.301.488 euros en 2018, 5.669.627 euros en 2019 et est prévue à hauteur de 6.301.592 euros en 2020.