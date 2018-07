Protection civile: brabançonne et défilé alternatif à Crisnée

Un geste fort pour une réforme qui ne passe pas: la protection civile ne participe pas au 21 juillet à Bruxelles. Mais pour éviter que leur absence ne passe quasiment inaperçue lors du défilé militaire et civil, les agents opérationnels ont concocté une petite action ce samedi matin. Des piquets de grèves étaient présents dans les six casernes du pays. À Crisnée (Liège), les équipes sont allées plus loin.

Elles ont profité du tour de chauffe quotidien de sept véhicules pour organiser un défilé alternatif, toutes sirènes hurlantes, comme l'explique l'adjudant Louis-Pierre Baert: "Ce sont des véhicules de premier départ, donc il faut être certain de leur efficacité. On l'a fait bruyamment pour manifester notre mécontentement et pour alerter le citoyen."

On a l'impression qu'on ne nous respecte plus, que tout ce qu'on a fait est oublié

Les citoyens connaissent mal ce service jusqu'ici essentiel à la sécurité du pays. La protection civile intervient entre autres lors des catastrophes ou d'autres événements dramatiques. Nathalie Boisdequin, agent opérationnel, cite entre autres les attentats de Bruxelles ou les recherches d'enfants disparus: "Certains sont profondément marqués. On a l'impression qu'on ne nous respecte plus, que tout ce qu'on a fait est oublié".

Un concours pour faire le tri

La protection civile, aujourd'hui, c'est 450 professionnels dans six casernes. Après la réforme du ministre de l'Intérieur Jan Jambon, il en restera environ 300 réunis sur deux sites. Un concours est prévu pour faire le tri. Les moins bons résultats donneront lieu à un reclassement. "On ne va effectivement pas perdre notre salaire, explique l'agent Etienne Daloze, mais on va perdre notre emploi, celui qu'on a choisi, pour lequel on s'est formé, c'est-à-dire aider la population."

En boycottant le défilé national, les agents de la protection civile frappent fort. Mais ils veulent aussi être clair. Même si on ne les verra pas à Bruxelles, ils restent patriotes. Pour le montrer, la caserne diffuse l'hymne national et la cinquantaine d'agents présents l'écoutent, réunis face au drapeau belge.

"On est là pour le citoyen avant tout, on essaie de défendre notre croûte de pain. Il se passe des choses vraiment pas agréables pour le personnel. On est là pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais l'attachement pour la Belgique, il est là" assure l'agent Laurent Simonis, par ailleurs vêtu d'un sweet-shirt rouge portant l'inscription Belgium.

Et la Belgique, est-elle encore attachée à sa Protection civile ? C'est la question soulevée en ce 21 juillet.