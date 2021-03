Prostitution de mineures : le procès du "Fuel gang" a débuté ce mercredi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a entamé, ce mercredi matin, le procès des membres du "Fuel gang", prévenus pour exploitation de la prostitution de mineures. Le tribunal a commencé l’interrogatoire des prévenus, au nombre de treize, et le poursuivra vendredi. Certains sont en aveu partiel des faits. Par ailleurs, Child Focus s’est constitué partie civile au procès.

Une instruction avait été ouverte au mois de janvier 2020, à la suite de la disparition d’une mineure en France à la fin de l’année 2019. Des indices et témoignages montraient qu’elle était arrivée en Belgique après sa fugue et qu’elle y était contrainte à se prostituer. Elle avait été vendue au prix de 2000 euros par son propre petit ami, avec qui elle était arrivée à Bruxelles en novembre 2019, aux membres d’une bande à Saint-Gilles. Celle-ci, appelée le "Fuel gang", était déjà bien connue des services de police pour des faits de vol et de trafic de drogue.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, la police avait retrouvé la jeune fille dans le sous-sol d’une maison à Uccle.

Plusieurs suspects, membres de la bande, avaient ensuite été arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir exploité la jeune fille mineure, mais aussi d’autres filles, également françaises. Ils sont en particulier suspectés de leur avoir créé un profil sur le site web de prostitution "Quartier rouge", puis de les avoir forcées à se prostituer dans des hôtels et d’autres endroits à Bruxelles.