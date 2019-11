"Projet Street and Read à Bruxelles": une bibliothèque mobile à destination des sans-abri

Christian Hublau de la Maison du livre - © Tous droits réservés

Christian s'installe à deux pas du groupe et sur une petite table, expose les livres choisis pour ce vendredi: "l'incontournable Simenon, des livres en anglais, des thrillers, des livres policiers, mon premier livre en polonais!" Celui du prix Nobel de littérature Olga Tokarczuk.

Manu s'approche. Une armoire à glace, la petite trentaine. Un blouson que l'on a envie de réajuster sur ses épaules: "Je suis désolé, mais je n'ai pas terminé le livre! Je suis à la moitié. Au départ, je ne l'aurais pas choisi, mais finalement, ça me plaît. C'est l'histoire d'une homme qui est à la recherche d'une femme, comme tous les hommes, non", rigole-t-il.

Des livres pour s'évader et se détendre

Manu dit qu'il lit beaucoup. Que pour lui, c'est un moment d'évasion. "Au lieu de se morfondre et d'attendre, on s'occupe, comme avec le jeu d'échec ou quand on passe du temps avec les potes". Avant la rue, Manu était élagueur, sous pression, sans cesse, nous dit-il, des chantiers, "je me faisais 700 balles par jour! Aujourd'hui, je vis sans le temps et sans argent et je suis plus heureux".

D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'échéance pour le prêt du livre. " On ne se tracasse pas trop de la durée du prêt du livre. Cela peut être 2, 3 semaines. Un mois", explique Christian Hublau. "Cela n'a pas vraiment d'importance. Au départ, beaucoup de personnes nous disaient qu'on n'allait rien récupérer du tout. Nous, on a voulu faire le pari inverse. Et on commence à avoir des retours".