Projet Néo: avis majoritairement positif de la commission de concertation

La Commission de concertation de la Ville de Bruxelles a rendu mardi un avis positif sous conditions pour la demande de certificat d'urbanisme, une sorte de pré-permis, pour le projet Néo de réaménagement du plateau du Heysel. Celui-ci porte pour l'essentiel sur la construction d'un centre commercial de plusieurs centaines de logements et d'un centre de loisirs.

Le certificat peut être délivré

Le certificat permet de dire dans les grandes lignes si celui-ci peut-être autorisé. Il permet d'obtenir des garanties sur la faisabilité du projet et de connaître les affectations possibles. La majorité de la commission de concertation estime que le certificat peut être délivré.

Les quelques conditions qu'elle émet devront être rencontrées dans le cadre des demandes de permis encore à introduire. Il importera, aux yeux de la commission de concertation, notamment de détailler, lors des demandes de permis, l'ensemble des aménagements et mesures de gestion prévues pour "favoriser/garantir un comportement volontariste des futurs usagers du site (via des aménagements et des mesures de gestion (plan de déplacement) qui optimisera l'accès au site en transports en communs, à pied et/ou en vélo".

Des aménagements satisfaisants en termes de stationnement

Il s'agira aussi, à ses yeux, de proposer, lors des demandes de permis, "des aménagements satisfaisants en termes de stationnement et d'accessibilité 'vélo'" pour les futurs usagers du complexe commercial et de loisirs. Autre condition: proposer des solutions techniques en vue d'améliorer le traitement des dispersions des polluants et de l'impact acoustique des installations classées situées dans le bâtiment technique dénommé "Power Plant".

Il faudra enfin, estime la commission, élaborer un plan d'aménagement des espaces paysagers avec un plan de gestion tenant compte des principales recommandations de l'étude d'incidences en termes de maillage vert et d'accroissement de la valeur biologique des aménagements paysagers proposés sur le site.