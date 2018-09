Projet Neo au Heysel: un centre de conventions et un hôtel dessiné par Jean Nouvel

C'est une étape importante dans le redéploiement du plateau du Heysel. Ce vendredi, plans et esquisses à l'appui, la Ville de Bruxelles et la Région ont présenté le projet de centre de conventions et d'hôtel qui doit voir le jour au pied de l'Atomium. Ce projet est baptisé Néo 2, Néo 1 (déjà sur les rails) consistant en la construction d'un quartier commerçant, de 750 logements et d'espaces verts, de loisirs et de sports.

Néo 2, ce sera donc notamment un centre de congrès de 5000 places, dessiné par le célèbre architecte français Jean Nouvel, à qui l'on doit le nouvel hôtel de police de Charleroi, le musée Quai Branly à Paris ou la Tour Agbar à Barcelone.

Fait de verre et d'acier, le bâtiment est organisé en terrasses afin de répondre à la déclivité du terrain. Il offrira aux congressistes une vue directe sur l'Atomium. La toiture proposera un jardin suspendu accessible, à la fois aux congressistes et aux clients de l'hôtel. Le centre de conventions pourra se moduler quasiment à l'infini afin de répondre aux besoins futurs des congressistes.

Le tourisme d'affaires et les congrès vont nourrir la ville

Le bourgmestre Philippe Close (PS) s'est réjoui de la perspective de voir enfin "se déployer un quartier de vie et un pôle économique digne de l'envergure de Bruxelles et des Bruxellois, et au pied de l'atomium.(...)Le tourisme d'affaires et le développement de congrès vont nourrir la ville", prédit Phillipe Close qui affirme que "3000 emplois minimum seront créés par le projet Néo".

Allant dans le même sens, le Ministre-Président Rudi Vervoort se félicite que Bruxelles soit déjà "au rang de leader en matière de congrès financés par des organisations internationales. Au niveau mondial, nous pouvons nous féliciter d'occuper fièrement la deuxième place juste après Singapour. Ce rayonnement participe évidemment à la création de nombreux emplois et par conséquent à la baisse constante du taux de chômage global, au plus bas depuis 1992. Je suis très fier que, demain, notre capitale soit dotée d'une infrastructure digne de ce nom signée par l'un des plus grands noms de l'architecture contemporaine."

L'ambition des autorités est de finaliser ce vaste complexe pour 2022 ou 2023.