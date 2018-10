Projet immobilier sur le site de l'ancien Lycée de Braine-l'Alleud: la Ville doit se prononcer mercredi

Les habitants de Braine-l'Alleud avaient jusque samedi pour se prononcer sur le projet immobilier du site de l'ancien Lycée. Un gros dossier urbanistique qui pourrait changer le visage du centre-ville. A l'endroit où le promoteur prévoit de construire son complexe, c'est aujourd'hui un chancre.

L'ancien bâtiment scolaire a été rasé il y a moins d'un un an. Ce que le groupe immobilier Buildingnest propose de construire à cet endroit, c'est un ensemble de quatre immeubles de 93 appartements. On y trouvera aussi des commerces, dont une grande surface, et 50 places de parking public qui viendront compléter l'offre de stationnement en centre-ville.

Le projet a soulevé beaucoup de réactions

Il est compliqué évidemment de le dire avec précision aujourd'hui, tant que les résultats de l'enquête ne sont pas complètement dépouillés. Ce que l'on sait, par contre, c'est que certains riverains s'inquiètent de la hauteur du bâtiment et voudraient le voir raboté d'un étage.

Il y a aussi des craintes concernant la mobilité dans le quartier. Mais la Ville a aussi reçu des remarques favorables à ce projet, qui pourrait à terme revaloriser les habitations voisines.

La commune doit rendre son avis motivé à la Région wallonne pour ce mercredi. Et c'est d'ailleurs à la Région que reviendra la décision finale.