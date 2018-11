Projet de Mosquée à Haren: nous démêlons le vrai du faux

Oui. C'est un chiffre qui a été évoqué par les responsables du projet, comme capacité maximale. Il y a peu lors d'une réunion citoyenne, un autre chiffre est sorti: 500. Pour la plupart des Harenois interrogés, c'est vraiment ce chiffre de 1200 qui ne passe pas. Dominique Mairesse est Harenoise: "On n'est pas contre une mosquée à Haren, mais une mosquée à taille humaine, pas de 1200 personnes! Il est clair que ce n'est pas un projet pour Haren. On est déjà coincé entre la méga prison, Infrabel, la STIB qui est un peu plus loin. Se taper encore une méga mosquée, ça commence à faire beaucoup de monde"!

Après ce que l'on a appelé le projet de méga prison, Haren va-t-elle accueillir une méga mosquée? La rumeur enfle dans le village bruxellois de 5000 habitants. Deux réunions organisées par des citoyens ont eu lieu ces derniers jours. On tente de démêler le vrai du faux. Et on reprend depuis le début.

Concrètement: où en est le projet?

Des plans ont été esquissés, ils tournent d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, ces plans ont été montrés au bourgmestre Philippe Close lors d'une réunion avec les responsables du projet, mais aussi l'échevin Mohamed Ouriaghli et des représentants de l'Exécutif des Musulmans. On dit la réunion secrète. Selon nos informations, une cinquantaine de personnes était présente.

Mais d'un point de vue administratif, il n'y a encore rien de concret. Pas encore de demande de permis. Philippe Close: "C'est juste une demande, des personnes ont demandé à rencontrer l'autorité administrative que je suis, le bourgmestre de Bruxelles, pour voir avec eux ce qu'il fallait entamer comme démarches. Ils ont demandé si des terrains de la Ville étaient disponible, ce qu'ils devaient introduire comme permis, le temps que prendraient les démarches. Et mon boulot, comme bourgmestre, c'est d'expliquer la loi, les règles et les procédures légales qui sont applicables à ce sujet".

Le projet a-t-il déjà été recalé une première fois?

Non. Aucune demande de permis n'a été introduite. Confirmation de Geoffroy Coomans de Brachène, le futur ex-échevin de l'urbanisme de la Ville de Bruxelles. L'échevin libéral explique par contre qu'il a été saisi lui aussi d'une demande informelle. Et qu'il y a répondu défavorablement. Mais le projet n'a pas été recalé, comme ce qui est dit du côté des riverains. Lors de la campagne, il s'est prononcé contre le projet s'il était installé à Haren, en évoquant le problème de stationnement, de mobilité plus généralement.

La régie foncière, via l'échevin du logement Mohamed Ouriaghli a-t-elle promis un terrain aux responsables du terrain?

Non. La régie foncière possède des terrains à Haren, autour de la rue du Pré aux oies. Elle pourrait les vendre, lors d'une vente publique. Mais rien n'est décidé pour l'instant, selon l'échevin du Logement Mohamed Ouriaghli. Confirmation de la régie foncière elle-même: elle n'a mis en place "aucune mesure concernant la vente d'une parcelle Ville pour implanter le projet. La Ville doit procéder à une publication préalable pour la vente de ses biens".

Des équipements d'intérêt public pourraient s'y installer. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles explique qu'avant toutes choses, le service de Planification doit vérifier s'ils sont "viabilisables": "Après, tout le monde aura l'occasion de s'exprimer, tout se passera devant le collège, le conseil communal. Il n'y aura pas d'opération qui se passera dans le dos de tout le monde. Tout se fera en enquête publique".

Y-a-t-il eu une promesse électorale de concrétiser le projet de mosquée de la part du PS bruxellois?

Ce qui jette la suspicion sur ce dossier, c'est que la rencontre entre le bourgmestre et les promoteurs du projet a eu lieu à 1 mois des élections communales. Y-a-t-il eu une promesse de campagne? Certains l'affirment. Philippe Close répond: "Ce qui se passe évidemment dans mon cas, c'est que les gens me connaissent comme quelqu'un qui a trouvé beaucoup de solutions, pour régulariser les choses, pour trouver des solutions et que les gens sortent de la clandestinité. [...] Avant les mosquées se faisaient souvent dans des garages etc. Nous, nous plaidons pour la reconnaissance des mosquées de façon officielle pour savoir ce qu'il s'y passe. Une fois qu'elles sont reconnues officiellement, par la région bruxelloise, on sait qui les gère, ça nous semble important".

Reste que cette réunion entre responsables de la mosquée et mandataires de la Ville de Bruxelles alimente les rumeurs.