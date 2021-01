Projet de démolition du Quick de la Bascule, premier restaurant franchisé de Belgique en 1978

Pour Quick, c’est probablement la fin d’une histoire entre ses hamburgers et le quartier de la Bascule. Tout d’abord parce que ce restaurant a été le premier franchisé de la société , en 1978. Quick, société belge, n’a alors été créée que sept ans plus tôt par Maurice Cauwe, président du groupe GB, et Jacques Dopchie, son numéro 2. Avec les franchises et des partenariats conclus avec des entrepreneurs indépendants, le groupe va accélérer l’ouverture de ses points de vente pour devenir dans le pays le leader des fast-foods devant l’Américain McDonald’s.

Le projet est plus vaste puisqu’en intérieur d’îlot le demandeur envisage la construction de trois maisons en intérieur d’îlot, "ainsi que des immeubles de logement à front de rue Jean Chapelié pour un total de 73 appartements et des parkings en sous-sol (243 emplacements)". La commission de concertation doit se réunir le 3 février.

Le projet, mis à l’enquête publique jusqu’au 18 janvier , prévoit également la démolition de la surface commerciale, à savoir le Carrefour Market et d’abattre des arbres. Dans quel but ? Construire des immeubles de logements à front de la chaussée comprenant un bureau, un équipement de quartier ainsi qu’un nouveau supermarché.

Un restaurant pilote

Le Quick de la Bascule, ce sont aussi des souvenirs, pour bon nombre d’étudiants et de sorteurs. Le restaurant n’est pas très éloigné de l’ULB mais il est surtout proche des cafés, restaurants et boîtes de nuit de cette partie de la Bruxelles. C’est là que des fêtards se sustentaient avant de monter sur les pistes de danse des Jeux d’hiver, non loin de là.

Enfin, le Quick Bascule a souvent été choisi pour l’implémentation de nouveaux concepts. Y a été lancé le concept de décoration lounge en 2008. En 2017, le restaurant est choisi pour un projet-pilote de livraison à domicile des Giants et autres King Fish en partenariat avec Deliveroo.

On le rappelle, Quick, qui vient de fêter ses 50 ans, a été repris par Burger Brands (Burger King). Si plusieurs Quick ont être transformés en Burger King, "Quick compte bien rester en Belgique et le but n’est pas de transformer tous les Quick en Burger King", insiste Burger Brands. Actuellement, on compte 36 Burger King et 78 Quick en Belgique.

Reste que nombre de restaurants historiques ont déjà dit adieu au logo mentionnant la lettre Q en blanc sur fond rouge comme celui de Waterloo, le premier ouvert en Wallonie, celui d’Auderghem ou encore celui de la Porte de Namur (déplacé sur la Toison d’Or).