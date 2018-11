Profs qui craquent, non-gestion de la discipline, arrêt de travail: vives tensions à l'Athénée Serge Creuz

La tension est vive à l'Athénée Serge Creuz, à Molenbeek. Entre la majorité des 150 enseignants et la direction, le courant ne passe plus. Le 18 octobre dernier, un arrêt de travail d'une heure organisé par le front commun SLFP/CGSP a été observé. D'autres actions de ce type sont à craindre dans les prochains jours.

Burn-out et élèves en fourche

Quelles sont les revendications des syndicats? Elles sont nombreuses et portent sur des problèmes spécifiques dans les différentes implantations de l'établissement, l'un des plus importants de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec plus de 1000 élèves. Principalement: l'absence de gestion de la discipline. "Le corps pédago-éducatif relève un manque de réactivité de la direction, qu'il s'agisse de conflits graves ou autres", indiquent les syndicats dans une motion. "Nous nous sentons en insécurité", explique de son côté un professeur à la RTBF. "Les éducateurs sont cantonnés à des tâches qui n'ont aucun lien avec leur travail éducatif. De plus, auparavant, lorsqu'un élève commettait une faute, le règlement d'ordre intérieur fixait la sanction. Aujourd'hui, ce règlement a été modifié. Du coup, impossible d'imposer une sanction claire à l'élève. Quel message lui donne-t-on? Nous nous sentons abandonnés par la direction."

Résultat, selon cet enseignant: des collègues qui craquent et sont en burn-out. "Chaque jour, plusieurs enseignants sont absents parce qu'ils n'en peuvent plus. Cela a pour conséquence que des élèves n'ont pas cours, plusieurs heures sur la journée."

Les syndicats avancent aussi l'absence de réponse de la direction. "Le corps pédago-éducatif souligne l'absence de la cheffe d'établissement sur le terrain mais aussi sa déconnexion de la réaliser de l'école. Pour s'entretenir avec elle, quelle que soit la nature du sujet, elle n'est que peu disponible." Une réalité renforcée par l'éclatement de l'athénée en trois implantations.

Baisse des inscriptions

Autre problème soulevé: la baisse du nombre d'inscriptions (plus de 200 en trois ans) attribué par la direction au contexte post-attentats, l'athénée étant situé dans la commune de Molenbeek. Pour les enseignants: "Les parents savent que le bateau craque de toutes parts et ne veulent plus inscrire leur enfant à Serge Creuz."

Toujours est-il que suite à l'arrêt de travail du 18 octobre, les enseignants ont été reçus par la direction. "Nous étions six sur 150 enseignants", précise un enseignant. "C'est dire la défiance de la part du corps professoral." Selon les syndicats, la réunion n'a rien donné. "Nous sommes prêts à mener d'autres actions", avancent-ils.

La motion des syndicats a été transmise à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Contacté, le cabinet de la ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schyns (cdH) relativise. "Sur l’absentéisme, nous n’observons pas de d’évolution particulière en la matière", indique le cabinet. Par contre, "concernant la gestion de la discipline, nous avons donné le feu vert pour un renforcement du suivi des élèves (comportement, absences…) avec l’arrivée prochaine d’un mi-temps complémentaire dans l’implantation 1. Enfin, pour ce qui concerne le nombre d’élèves, il est en réalité assez stable. Le recul facial des chiffres s’explique par un meilleur comptage des élèves. Certains sont désormais comptabilisés en élèves libres car ils ont accumulé trop d’absences par exemple."

Scission en deux entités

Il faut rappeler que le dossier de l'Athénée Serge Creuz est très sensible. En juin dernier, la RTBF rendait public un arrêt du Conseil d'Etat qui casse la nomination de la préfète actuelle au profit d'un autre candidat. Face à cette situation, la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris la décision de scinder l'établissement en deux entités autonomes, dès 2019, afin de pouvoir désigner la préfète actuelle et le préfet qui avait attaqué sa nomination au Conseil d'Etat. En clair: à chacun son école. Mais la scission, elle aussi, ne fait pas plaisir aux syndicats. "Nous n'avons aucune information quant à la manière dont les choses vont s'organiser."