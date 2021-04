Profondeville: le château de Marteau-Longe va-t-il enfin connaître une nouvelle vie ?

Depuis plus de 15 ans, le château de Marteau-Longe est à l’abandon et il est devenu un véritable chancre. Sur place, ce sont des tas de poutres et des immondices, bien connu des gens de passage entre Arbre et Rivière.

L'intérieur du château de Marteau-Longe tel qu'il apparaît aujourd'hui - © rtbf.be

Un nouveau projet de logements

Un projet de transformation du château en logements a vu le jour. Pour ce faire, les architectes sont repartis d’une page blanche et ont voulu préserver le caractère original du site.

Mikael Leboutte, de Linea Architects. "Il s’agit d’un château fortement délabré qui a subi les effets des années ainsi que le gel et la pluie. Et pourtant nous désirons conserver le château et l’ancien moulin. Tous les bâtiments qui ont été construits au fur et à mesure du temps seront entièrement démolis afin d’assainir le site."

Le but est de transformer le château en 35 logements répartis entre anciens et nouveaux bâtiments tout en préservant le patrimoine. Ici, on parle plus de rénovation et de réhabilitation plutôt que de la destruction du site prévue par les projets passés.

"C’est un site qui va être essentiellement consacré au logement avec 35 unités d’habitations, précise Mikael Leboutte. Nous avons essayé de faire un mixte entre des logements de grande ampleur et des logements plus petits. Le but de l’opération est de mettre en valeur le parc paysager et le patrimoine existant qui est maintenu. C’est un gros travail mais c’est un site qui a du caractère et qui mérite d’être mis en valeur. C’est pour cette raison que nous avons absolument tenu à conserver des bâtiments comme le château et le moulin".

Un projet de liaison Ravel

"Notre philosophie a vraiment été de conserver l’aspect paysager du site et de s’y intégrer de manière fluide. Explique Mikael Leboutte "Nous aimerions la création d’un itinéraire Ravel entre le village de Profondeville et le hameau d’Arbre qui est situé, en partie, en amont du site".

Ce nouveau projet de transformation du château en logements semble convaincre. Le permis déposé en janvier, suscite l’enthousiasme du collège communal qui se réjouit de la collaboration avec les nouveaux porteurs du projet.

Luc Delire (Bourgmestre de la commune de Profondeville) :"La discussion a été franche et constructive. Notamment au niveau de la diversité des logements. Ils sont de faible importance et très demandés. Pour le moment nous éprouvons beaucoup de difficultés à loger, par exemple, nos jeunes qui quittent du cocon familial".

Un permis a été déposé pour ce projet et les habitants sont invités à donner leur avis pour donner une nouvelle vie à cet écrin niché dans la vallée du Burnot.