Profondeville 2018 : un duel entre deux poids-lourds, Ecolo en arbitre

Le jeu est plus ouvert que jamais à Profondeville. Le tête-à-tête annoncé entre MICS, la liste du bourgmestre sortant Luc Delire, et le mouvement citoyen PEPS a bien eu lieu. L'arithmétique électorale est la suivante: sur 23 sièges mis en jeu au conseil communal, il faut en obtenir 12 pour avoir la majorité et chacune des deux listes en obtient 10... Avec ses deux petits sièges, Ecolo sera certainement courtisé dans les prochaines heures par les négociateurs de MICS et PEPS pour conclure un accord de majorité. D'autant qu'une alliance entre MICS et PEPS ne semble pas d'actualité.

Avec 40,40% des votes, c'est bien MICS qui s'impose en tant que premier groupe profondevillois. Il y six ans, sous la bannière IC, le groupe n'avait fait "que" 36,70% et décroche cette année deux sièges supplémentaires au conseil communal. Le bourgmestre sortant Luc Delire est également le champion en voix de préférence toutes listes confondues (1923 contre 1617 pour François Piette chez PEPS).

Pour sa deuxième participation à un scrutin communal, le mouvement PEPS voulait prouver qu'il n'était pas qu'un feu de paille et a même amplifié son excellent score d'il y a six ans : 38,86% (+7,76%) se renforcant même de trois conseillers supplémentaires.

Ecolo, partenaire de MICS (ex-IC) au sein de la majorité sortante, s'effondre et ne récolte désormais plus que 13,40% des suffrages contre près de 21% en 2012 (-7,28%) et perd deux sièges. Mais comme évoqué plus haut dans cet article, les deux sièges conservés par les écologistes pourraient bien être déterminants dans les négociations à venir.

Le PS fait également les frais de la percée de PEPS et retombe à 7,33% contre 11,53% il y a six ans (-4,20%). Dans la tempête, le PS local parvient à maintenir un siège au conseil.