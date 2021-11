Profitons des derniers rayons de soleil pour embellir le jardin

Il faut profiter de chaque instant pour embellir le jardin. Ce matin, à Bellevaux, près de Malmedy, un soleil généreux accompagne Frédéric Gabriel, pépiniériste. Il effectue quelques travaux dans le jardin : "Il faut profiter des belles journées d’automne pour faire quelques plantations. Ici, je remets en place des plantes comme des graminées, des plantes vivaces, des couleurs d’automne. C’est le moment pour aller choisir et sélectionner de beaux feuillages".

Les racines nues

Le mois de novembre est un moment idéal pour les plantations d’arbres et d’arbustes à racines nues. Une valeur sûre est le Charme. "Pour les plantations à racines nues, il est important de toiletter légèrement les racines en recoupant les pointes. Cela permet à la plante de reprendre plus facilement par la suite".

Peut-on encore tondre la pelouse ?

Deux questions à notre pépiniériste. A li mi-novembre, peut-on encore tondre sa pelouse ? Et faut-il ou non laisser le tapis de feuilles au sol ? "Si on a l’occasion de tondre, il faut le faire mais il ne faut pas couper trop court. Il faut faire attention aux gelées nocturnes et ne pas tondre la veille d’une nuit très froide. Cela permet aussi de remettre un peu d’ordre au jardin, de ramasser les feuilles mortes. Les feuilles mortes broyées et mélangées à la tonte de pelouse seront très utiles au compost".

N’oubliez pas de planter les bulbes

Les tulipes et autres crocus connaissent un succès constant. C’est aussi le moment de mettre les bulbes en terre. "Tulipes, Jonquilles, Narcisses, Crocus, c’est vraiment le moment pour les planter. Tous les bulbes à floraison de printemps se plantent à l’automne. Il faut toujours les planter en groupe, pas isolement. Il faut les enterrer au moins d’une fois leur épaisseur. Dès le mois, ils vont sortir et on verra la floraison".

Ces trois prochains jours, le soleil a annoncé sa présence un peu partout dans nos régions. C’est donc le bon moment pour mettre les mains en terre et préparer son jardin pour l’hiver.