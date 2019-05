Produire 200.000 poussins par semaine tout en respectant le bien-être animal… est-ce possible?

Énergivore, pas écologique, à l'encontre du bien-être animal… on le sait, l'élevage animal est sous le feu des critiques depuis pas mal d'années. Et en cette période de campagne électorale, le climat n'est pas à l'apaisement.

A Andenne, une usine à poussins plus respectueuse a vu le jour. Son nom : « l'Œuf d'or », il est situé dans le parc de la Houssaie. Il s'agit d'un couvoir industriel capable de produire 200.000 poussins par semaine. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup moins que les grands couvoirs industriels qui peuvent produire jusque un million de poussins par semaine.

« L'Œuf d'or » insiste sur la qualité de la viande et le bien-être animal

Nous nous sommes rendus à Andenne. Dans la salle d'éclosion ce matin, 20.000 poussins piaillent dans leur caisse de plastique rouge. Pas plus de 90 par caisse, c'est une question de bien-être, selon François Cuisinier, directeur de « l'Œuf d'or ». « On a des caisses qui sont beaucoup plus hautes, 10% de hauteur en plus pour qu'ils puissent mieux respirer et avoir un meilleur confort. »