Procès Mawda : selon le légiste, la petite fille se trouvait à l'avant de la camionnette

Le docteur Grégory Schmit a été le premier à être auditionné, ce médecin légiste bruxellois a procédé à l'autopsie de la petite Kurde âgée de deux ans, tuée d'un coup de feu lors de la course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants qui s'est déroulée sur l'autoroute E42, la nuit du 16 au 17 mai 2018. Selon son dernier rapport, l'enfant se trouvait à l'avant de la camionnette, ce qui est contesté par les parents. "D'un point de vue médico-légale, nous avons des lésions à la face avant du visage qui s'expliquent par l'explosion des fragments des vitres latérales gauche et droite. Ceci indique que l'enfant se trouvait à l'avant", a déclaré le médecin légiste. Le médecin ajoute que la présence d'élément organique sur l'intérieur de la portière avant droite et sur le tableau de bord conforte sa thèse. "Il s'agit de fragments tissulaires. Si on les retrouve à cet endroit, cela plaide pour un tir qui passe dans l'habitacle avant et pas à l'arrière".



Un faux départ du procès aux allures d'impréparation

Ce matin tout a plutôt mal commencé, interprète qui ne parle pas la bonne langue, distanciation sociale non respectée, peu de places pour les avocats, le procès de l’affaire Mawda a connu un coup d’envoi mouvementé devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal de Mons dans l’ancienne cour d’assises du palais de justice de la rue de Nimy. À tel point que le tribunal a dû suspendre l’audience cinq minutes après son ouverture.

L’interprète qui a suivi le dossier jusque-là est indisponible. Un autre interprète a donc été engagé en dernière minute pour traduire le dialecte sorani mais il ne parle pas cette langue pratiquée au Kurdistan à 80%. De plus, les avocats se sont plaints des distances de sécurité qui, selon eux, ne respectent pas les règles imposées par le gouvernement fédéral pour lutter contre le coronavirus. L’audience a été suspendue.

Les faits

Le 17 mai 2018, sur l’autoroute E42, une patrouille de la police des autoroutes prend en chasse une camionnette suspectée de transporter des migrants qui voulaient rejoindre l’Angleterre. Malgré les injonctions de la police, le chauffeur refuse de s’arrêter.

Un policier ouvre le feu et le véhicule s’immobilise à hauteur de Mons. À l’intérieur, Mawda Shawri, une petite fille âgée de deux ans a été touchée par une balle. Elle est morte sur le coup.

Le procès de trois personnes

Le policier, qui est défendu par Me Laurent Kennes, est poursuivi pour homicide involontaire. Les parties civiles, qui avaient demandé une requalification en meurtre, n’avaient pas convaincu la Chambre du Conseil de renvoyer ce dossier devant les Assises.

Deux personnes sont détenues dans cette affaire. Le chauffeur de la camionnette est défendu par Me Dimitri De Beco (Barreau de Bruxelles) et Me Thomas Gillis (Barreau de Gand). Le convoyeur, considéré comme le passeur, est défendu par Me Frank Discepoli du barreau de Mons.

Le SPF Intérieur sera aussi représenté lors du procès où sera notamment posée la question de la formation des policiers dans le cadre des opérations Medusa lancée par le gouvernement fédéral de Charles Michel.

Des soutiens de tous les horizons

La famille de la petite fille kurde est soutenue par de nombreux collectifs qui militent contre les violences policières et le racisme. De nombreuses personnalités ont manifesté leur soutien, en Belgique comme à l’étranger, comme le réalisateur britannique Ken Loach et le bassiste du groupe Pink Floyd, Roger Waters.

En raison de l’épidémie du Covid-19, un nombre limité de personnes a accès à la salle d’audience.