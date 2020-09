Procès Hakimi/Pauwels au Lotto Mons Expo: l'avocat de l'ex-animateur se déchaîne contre "une certaine presse"

"Je ne ferai pas de votre tribunal une tribune pour deverser tout le mépris que j'ai pour une certaine presse", a déclaré l'avocat Sven Mary qui plaide pour Stéphane Pauwels, vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi délocalisé au Lotto Mons Expo. Stéphane Pauwels encourt une peine de quatre ans comme co-auteur d'un vol avec violence à Lasne, six mois de prison pour détention de produits stupéfiants et dix mois pour une tentative d'entrave à l'instruction. Il est en aveux de détention de cocaïne mais pas du reste.

Pour l'avocat, cette affaire doit être évoquée uniquement dans une enceinte judiciaire. "Je défendrai Stéphane Pauwels comme un homme mais je m'indigne contre une certaine médiatisation racoleuse et injuste. Alors qu'il était interrogé pour la première fois, on en a fait une bête de foire et un argument de vente. C'est devenu une corrida et certains ont attendu la mise à mort. Cela me fait vomir", indique-t-il. L'avocat rappelle également que son client est présumé innocent.