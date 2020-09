Procès Hakimi/Pauwels à Mons: le Procureur requiert 20 ans contre le boxeur et 5 ans ½ contre l'ancien animateur

Mardi après-midi, le Procureur fédéral Julien Moinil a dressé devant le tribunal correctionnel de Charleroi, installé au Lotto Mons Expo en raison de la crise sanitaire, un réquisitoire accablant. Farid Hakimi, le boxeur soupçonné d'être à la tête d'un trafic de cocaïne ainsi que d'une association de malfaiteurs responsable d’ une vingtaine d'attaques à mains armées en Hainaut et dans le Brabant wallon , entre 2015 et 2017, encourt une peine de 20 ans de prison. Il n'a aucune circonstance atténuante, a déclaré le procureur.

4 ans + 6 mois + 1 an requis à l’encontre de Stéphane Pauwels

Stéphane Pauwels - © Belga - Benoit Doppagne

Le Procureur fédéral Julien Moinil a requis mardi une peine de quatre ans de prison contre Stéphane Pauwels qu'il estime être co-auteur d'un vol avec violence commis dans une villa à Lasne, en mars 2017. Une peine de six mois de prison a été requise pour la détention de cocaïne.

Lundi, l'ancien monsieur football de RTL-TVI avait déclaré qu'il était agacé car Frédéric G. harcelait Vanessa Colassin, sa compagne. Il voulait seulement "lui mettre une baffe". Pour le parquet, cette manière de rendre justice n'est pas acceptable en Belgique, il y a d'autres manières d'agir que d'engager des truands.

Stéphane Pauwels a alors pris contact avec Jamal Ennif, lequel encourt cinq ans de prison ferme, pour "trouver une solution". Pour le parquet, Stéphane Pauwels est responsable des faits commis à Lasne car il a admis le principe que des faits de violence allaient être commis. En outre, il a détenu et consommé de la cocaïne.

Le procureur a aussi ressenti de la haine dans le chef de Vanessa Colassin à l'égard de Frédéric G., son ancien compagnon. Elle est considérée par le parquet comme co-auteur des faits commis à Lasne. "Elle mérite une peine d'emprisonnement, je demande une peine de quatre ans de prison et trois mois pour détention de cocaïne".

Enfin, concernant la tentative de corruption, le procureur en fait une question de principe. Il y a eu entrave à l'instruction. Dix mois de prison ont été requis contre deux hommes et une peine de 20 mois pour Pietro Scarito, déjà condamné de multiples fois par le tribunal et la cour d'appel. Pour ce fait, une peine d'un an a été requise contre Stéphane Pauwels.