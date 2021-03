Procès Hakimi et consorts, Cour d'Appel du Hainaut: la défense de Mohamed Benaouane veut éviter la double peine

Le procès de Farid Hakimi et consorts se poursuit devant la cour d'appel du Hainaut, délocalisée au Lotto Mons Expo. Lundi, les plaidoiries de la défense se sont enchaînées. Plusieurs avocats ont déjà plaidé l'irrecevabilité des poursuites, la semaine dernière, en raison de la liaison supposée entre le policier chargé de l'enquête sur les home-invasions et la compagne d'un prévenu, Marwane Hammouda. Ils ont été imités par l'avocat de ce dernier, qui l'avait obtenue en première instance. La défense de Mohamed Benaouane a, pour sa part, insisté sur le fait d'éviter la double peine.

Parmi les prévenus, il y en a un qui risque une peine plus lourde que Farid Hakimi puisqu'une peine de dix-sept ans de prison, assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une période de dix ans, a été réclamée contre Mohamed Benaouane, condamné d'une peine de neuf ans de prison ferme en première instance. Pour sa défense, il faut éviter la double peine. Lundi, son avocat, Me Balsarini a demandé à la cour de confirmer le jugement, insistant sur le fait "qu'il est le seul à avoir pris ses responsabilités". Un acquittement a toutefois été demandé pour un fait dont M. Benaouane fut reconnu coupable, il s'agit d'un vol avec violence commis à Quaregnon.

Interpellé en Espagne en décembre 2018, M. Benaouane est très vite passé à table devant les enquêteurs. Lors du premier procès, il s'était lancé dans un long discours devant le tribunal expliquant qu'un chagrin d'amour l'avait mené sur le chemin de la délinquance. La Cour a écouté, lundi, la plaidoirie de Me Manon Mogenet qui a succédé à Me Frédéric Guttadauria dans la défense de Jamal Ennif. L'homme qui a joué les intermédiaires entre le couple Pauwels-Colassin et les malfrats qui ont attaqué un homme dans une villa à Lasne, en mars 2017, encourt une peine de cinq ans de prison ferme alors qu'il avait écopé de trois ans avec sursis en première instance. Le ministère public est en appel contre cette condamnation mais n'a pas fait appel contre l'animateur et son ex-compagne, accusés d'avoir fait pression sur M. Ennif par son avocate. Ce dernier vit cet appel comme une injustice. Pour ces avocats, nous sommes bien loin de l'idéal de justice prôné par le Procureur fédéral dans son réquisitoire.

Enfin, comme en première instance, Me Sébastien Courtoy a plaidé l'irrecevabilité des poursuites, obtenue en faveur de Marwane Hammouda en première instance, en raison de la liaison supposée entre sa compagne et le chef d'enquête, lequel sera jugé en mai pour violation du secret professionnel devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le ministère public a requis quinze ans contre M. Hammouda, déjà lourdement condamné dans l'affaire d'un vol avec violence du Duty free de l'aéroport de Charleroi, en avril 2017.

Pour rappel, ce procès concerne une vingtaine de vols avec violence perpétrés dans des habitations du Hainaut et du Brabant wallon entre 2015 et 2017 mais aussi un trafic de stupéfiants dirigé par Farid Hakimi. Condamné d'une peine de quatorze ans en première instance, ce dernier encourt une peine de vingt ans pour ces faits, ainsi qu'une peine distincte de deux ans pour une agression dans une discothèque de la région montoise, qu'il conteste. Le procès devrait se terminer mardi.