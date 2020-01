Procès Euthanasie : l'avocat des parties civiles ne peut plus rester dans le procès

Au procès euthanasie qui se tient devant la cour d'assises de Gand, l'avocat qui représente la soeur de Tine Nys ne peut plus être impliqué dans ce procès. C'est ce qui ressort après une discussion avec le bâtonnier de Gand. Hier, après l'audition de Wim Distelmans, le président de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, on a appris que l'avocat Fernand Keuleneer siégeait à la commission au moment où Tine Nys a été euthanasiée.

Tous les dossiers d'euthanasie arrivent à la commission. Ils sont alors évalués et contrôlés pour s'assurer que tout s'est déroulé selon la loi. Le dossier de Tine Nys est arrivé sur le bureau de la commission en 2010. Il a été validé par ses membres. Hier soir, un des avocats de la défense, Jef Vermassen, demande au témoin Wim Distelmans qui siégeait au sein de la commission en 2010. Sa réponse : Fernand Keuleneer.

L'avocat de la soeur de Tine Nys était membre suppléant et n'avait pas de droit de vote, mais cela rend sa position actuelle très délicate. Le bâtonnier de Gand a donc pris sa décision, l'avocat ne peut plus représenter la famille Nys.

Les conséquences sur la suite du procès sont incertaines. Les avocats de la partie civile se consultent actuellement. Les parents de Tine Nys sont représentés par un autre avocat, Joris Van Cauter. Celui-ci prendra peut-être le relais de son confrère.