Procès du pavé mortel à Charleroi: "On a fait les cons! "

Le tribunal correctionnel de Charleroi a entamé jeudi l'instruction d'audience dans une affaire d'entrave méchante à la circulation qui avait entraîné le décès d'un automobiliste. Les deux prévenus, mineurs à l'époque des faits, avaient jeté des dalles depuis le pont de l'A503 à Marcinelle. Ils sont en aveux.

Les faits se sont produits la nuit du 14 décembre 2014. Les deux jeunes garçons, l'un âgé de 16 ans, l'autre de 17 ans, s'étaient postés sur un pont surplombant la bretelle d'autoroute A503, qui relie le petit ring de Charleroi au grand ring R3. Ils jetaient des dalles de béton sur les voitures circulant en contrebas. L'un de ces pavés avait traversé le pare-brise d'une voiture, tuant sur le coup le conducteur, Gregory Aldruide, un père de quatre enfants âgé de 34 ans.

Les deux jeunes garons avaient été rapidement identifiés et placés pendant plusieurs mois à l'IPPJ de Braine-le-Château, avant d'être remis en liberté sous conditions. Compte tenu de la gravité des faits, une procédure de dessaisissement avait été lancée, qui avait amené la juridiction de la jeunesse à se dessaisir au profit du tribunal correctionnel.

Jeudi, Francesco P. et Seyfi L. ont reconnu s'être postés de part et d'autre du pont afin de jeter des pierres sur l'autoroute. "On faisait les cons", explique le premier. "J'avais de la rage en moi et je voulais l'évacuer. Je voulais casser les pierres qu'on a volé sur le chantier d'une maison. J'ai entendu une voiture qui éclatait un pneu sur les bandes que je visais. Quelques secondes plus tard, il y a eu un grand fracas. Seyfi m'a dit qu'il avait peut-être touché une voiture. Elle a zigzagué. On a attendu un peu, puis on est partis".

Francesco P. était également poursuivi pour avoir porté des coups à un éducateur de l'école artisanale de Montigny-le-Tilleul, quelques jours avant le drame. Il a reconnu les faits, mais estime avoir été provoqué par la victime.

Seyfi L., qui est sorti de prison il y a quelques semaines, après une condamnation à 40 mois de prison pour un braquage de 2017 reconnaît effectivement être l'auteur du jet de pavé mortel. "Je ne me rendais pas compte du risque. J'avais bu et consommé du cannabis. Je n'étais pas dans mon état normal. Quand les policiers nous ont dit qu'on avait tué quelqu'un, je n'y ai pas cru".

Les parties civiles et le parquet prendront la parole le 29 mars. La défense plaidera le 12 avril.



