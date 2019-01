Procès des gardiens de Forest : tous les prévenus contestent les faits malgré certains documents accablants

Deuxième journée ce mardi du procès des gardiens de la prison de Forest. Les interrogatoires se poursuivent ce mercredi. 21 gardiens sont accusés, par d'anciens détenus, de les avoir maltraités, pendant presque un an. La justice tente de savoir, si oui ou non, entre les printemps 2014 et 2015, des agents de la prison de Forest ont imposé leur propre système de prise en charge des détenus considérés comme récalcitrants.

Un système où harcèlement, humiliations, provocation, et violence semblent avoir été monnaie courante. Privation de repas, coupure de l'eau des douches, quand les détenus sont savonnés mais aussi tabassages purs et simples. Et c’est sans compter l'envoi fréquent et injustifié de détenus au cachot, y compris dans des cachots non chauffés.

Documents accablants

Les 21 gardiens ne répondent pas des mêmes préventions, mais tous contestent les faits qui leur sont reprochés. Les coups et blessures sont niés. Les altercations toujours imputées à la nervosité des détenus. Et les punitions en tout genre, toujours justifiées.

Cela, malgré des documents accablants. Notamment plusieurs échanges écrits sur des messageries électroniques. Des échanges dans lesquels, par exemple, l'un des prévenus se vante d'avoir tabassé des détenus, les autres le félicitent ou s'en amusent. Et malgré aussi quelques contradictions dans les 21 déclarations.

Une directrice comparaît également. Pour une toute autre prévention : "négligence coupable". On lui reproche de ne pas avoir dénoncé des faits qu'elle conteste avoir sus.

Les plaidoiries de la défense auront lieu la semaine prochaine. Le procès doit se terminer le 30 janvier.