Procès des époux Van Eycken : "Le soir, on mangeait tous les trois ensemble"

Sylvia Boigelot d’abord et Christian Van Eyken ensuite, le couple a longuement expliqué ce lundi, l’étonnante relation qu’il entretenait avec l’ex-mari de Sylvia. "Il n’y avait aucune animosité entre nous, il s’accommodait de la situation et il nous arrivait souvent de manger le soir, tous les trois" a même précisé l’ancien député avant d’ajouter qu’il avait même donné un coup de main pour les travaux dans la maison que Marc Dellea (la victime) et Sylvia avaient acheté quelques années plus tôt à Tubize. Une relation apaisée, vraiment ? Le doute s’installe quand on découvre au détour de SMS que tous les deux qualifiaient aussi la victime de "monstre" et de "porc". Au tribunal, ils expliqueront que c'était juste une manière parler et de qualifier l'attitude qu'il avait à table.