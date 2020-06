Procès de la résidence Massimo: la défense du gérant plaide le sursis probatoire

La seconde et dernière audience du procès de la résidence Massimo a eu lieu mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. La défense d'Oscar R.C. plaide un sursis probatoire pour celui qui a été le gérant de la résidence. Des peines de 3 mois à 6 ans de prison ont été requises mercredi dernier par le ministère public contre les quatre prévenus.

En octobre 2016, les services sociaux, accompagnés par la police, avaient effectué une descente à la résidence Massimo, à Gosselies. Les enquêteurs avaient découvert sur les lieux de la nourriture avariée, la présence de rats et d'excréments. Les lieux où résidaient les 46 personnes se trouvaient dans un état de délabrement avancé. Après la descente policière, 5 des résidents avaient été hospitalisés et 11 autres dirigés vers des institutions psychiatriques. Le home avait été placé sous scellés et les ennuis judiciaires des responsables avaient commencé.

Les quatre prévenus sont poursuivis pour plusieurs préventions, dont abus de confiance et association de malfaiteurs. Oscar R.C., gérant de l'établissement, est également soupçonné d'être un marchand de sommeil. D'après le ministère public, ce dernier s'appropriait les cartes d'identité et de banques des résidents, se faisait signer de procurations sur leurs biens, ou leur faisait signer des reconnaissances de dettes sur des loyers à percevoir. L'ex-gérant, adepte des voitures de luxe, aurait également détourné plusieurs milliers d'euros sur son compte privé, aux dépens des résidents.

Le principal suspect conteste s'être enrichi sur le dos des victimes. Les trois autres prévenus, dont la sœur et l'épouse d'Oscar C.R., contestent également les préventions. Une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 10.000 euros et une confiscation de biens pour 900.000 euros a été requise contre Oscar R.C. L'épouse de l'ancien gérant risque 3 ans de prison et 5000 euros d'amende. La sœur d'Oscar R.C., également gérante de résidences-services en région bruxelloise, risque 2 ans et 5000 euros d'amende. Une peine de 3 mois de prison ferme a été requise contre le quatrième prévenu, membre du conseil d'administration de l'ASBL chargée de gérer le home.

Me Dimitri De Béco, conseil d'Oscar R.C., plaide un sursis probatoire pour les préventions établies, soulignant que son client n'était pas fait pour ouvrir et gérer une résidence. "Son domaine c'est l'immobilier. Il s'est laissé convaincre d'ouvrir cette résidence et alors que tout allait bien au début, les choses ont dérapé." Les trois autres prévenus ont également plaidé des mesures de faveur.

Le jugement est attendu le 2 septembre prochain.