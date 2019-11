Procès de l'incendie du Foyer Schaerbeekois : les détecteurs de fumée n'avaient pas été remplacés

Le Foyer Schaerbeekois, la société de gestion de logements sociaux de Schaerbeek est devant le tribunal correctionnel. Le procès doit déterminer sa culpabilité ou non dans un incendie, en janvier 2017, qui a causé la mort d’Anitha, une locataire, enceinte, décédée après s’être défenestrée en tentant d’échapper aux flammes. La société est poursuivie pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, coups et blessures involontaires et incendie involontaire.

La défense renvoie en partie la faute sur le manque de financement

Pour ce premier jour des débats, en tant que témoin : le directeur, Pascal Vertonghen et Anne Timmermans, la directrice technique du Foyer Schaerbeekois ont expliqué à la juge les difficultés rencontrées dans la gestion des 2500 logements, le manque de financement pour les rénover et les centaines d’interventions techniques mensuelles auxquelles leurs services doivent faire face. Une tâche déterminée comme énorme. "Les membres du personnel de la société de logement social sont des gens qui se dévouent corps et âme, qui travaillent 10 à 12 heures par jour. Ils ont une organisation absolument impeccable. Mais ils sont confrontés à des logements qui datent de 1930. Ils ont besoin de 70 millions d’euros pour les rénover… Ils ne les ont pas", explique Denis Bosquet, l’avocat de la défense à la sortie de l’audience.

Les détecteurs de fumée n’étaient pas aux normes

Bernard Burhin, l’avocat qui représente les parties civiles, lui, a estimé, mardi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qu’il y avait un lien causal entre faute et dommage, rendant le Foyer Schaerbeekois coupable d’homicide involontaire. Pour l’avocat, la faute commise est de ne pas avoir remplacé les détecteurs de fumée, comme ils auraient dû l’être au bout de 10 ans. Cette faute a causé la mort de l’épouse de son client, selon lui. "Il y a un lien de causalité évident, ne fût-ce que parce que les services d’incendie auraient pu être appelés plus tôt si les détecteurs avaient été opérationnels. La victime aurait alors peut-être pu être sauvée", a-t-il expliqué. "La campagne de remplacement des détecteurs de fumée avait été lancée en 2015 mais n’avait pas été à son terme à cause du départ à la pension du contremaître responsable des équipes", a expliqué à la cour, la directrice technique de la société de logements sociaux.

Le procès se poursuivra mardi prochain avec la suite des plaidoiries de la partie civile.