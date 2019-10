Procédure Renault confirmée chez CP Bourg, à Ottignies - Court-saint-Etienne

Direction et syndicats de CP Bourg se sont vus ce lundi après-midi, sur le site de l’usine, à la frontière entre les communes d'Ottignies Louvain-la-Neuve et de Court-Saint-Etienne. A l’ordre du jour : l’intention de la direction de licencier jusqu’à 77 travailleurs, à partir du premier trimestre 2020. Cela représenterait 45% du personnel, le cadre actuel étant de 171 personnes. Pour rappel, l’entreprise est active dans la conception et la fabrication d’équipements pour le marché des arts graphiques et celui de l’impression numérique.

Contexte difficile

La direction de CP Bourg invoque une baisse du chiffre d’affaires et une concurrence féroce dans un marché en pleine transformation. La société avait déjà l’objet d’une restructuration en 2016. Elle avait ensuite reçu un coup de pouce de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. Mais aujourd'hui, la relance s’avère insuffisante. Le carnet de commandes ne se remplit pas. Et les perspectives d’avenir ne sont pas rassurantes.

Hécatombe chez les ouvriers

72 ouvriers sur les 98 actuels risquent de perdre leur emploi, soit 73% ! Côté employés, 5 employés sur 73 seraient menacés (7%). Les départements "peinture", "tôlerie" et "centre d’usinage" devraient être supprimés. Mais selon la direction, le bureau d’études sera maintenu.

Pour les syndicats, qui avaient déjà tiré la sonnette d’alarme ces derniers mois, l’ampleur de la restructuration constitue un véritable choc. "Nous redoutions de mauvaises nouvelles, mais pas à ce point-là", souligne Georges Garcia, délégué FGTB.

Côté CSC, on rappelle que les travailleurs ont déjà consenti beaucoup d’efforts par le passé. Les syndicats analyseront les alternatives possibles pour réduire les pertes d’emploi et trouver des solutions de reclassement pour ceux qui perdront leur poste. En attendant, la Loi Renault secoue les travailleurs du site brabançon wallon. Le chômage économique est déjà évoqué. Une fin d'année bien difficile pour CP Bourg.