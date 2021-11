Problème de confidentialité du statut vaccinale : la plateforme Bruvax sera modifiée ce vendredi

La Cocom, l’organe qui coordonne la stratégie de vaccination en Région bruxelloise va modifier Bruvax, sa plateforme de prise de rendez-vous pour se faire vacciner. Cette modification fait suite à une plainte déposée début de semaine pour non-respect de la protection des données.

En effet, il est possible actuellement, si l’on possède le numéro de registre national d’une personne, de déduire si elle est totalement vaccinée ou non. Il suffit de solliciter, en son nom, un rendez-vous auprès de la plateforme Bruvax. Si la prise de rendez-vous est possible, c’est que la personne n’est pas complètement vaccinée. Si elle l’est, impossible de s’inscrire.

Changement du protocole d’inscription à partir de ce vendredi

La Cocom, va donc modifier son protocole d’inscription. Une modification déjà prévue avant la mise en lumière de cette faille indique Inge Neven, la responsable vaccination pour la Région bruxelloise. "Une nouvelle version de la plateforme était déjà prévue pour ce vendredi", explique-t-elle. "Nous comptions mettre en place les nouvelles invitations à se faire vacciner pour la troisième dose. Lors de cette modification, nous avons pris en compte la remarque formulée par certains citoyens. Maintenant, quand le citoyen se connecte sur la page de Bruvax, il devra indiquer lui-même s’il s’inscrit pour une première, une deuxième ou une troisième dose, la dose de rappel. De cette manière personne ne pourra déduire si quelqu’un a été vacciné ou non", conclut Inge Neven. Cette modification devra donc entrer en vigueur ce vendredi.