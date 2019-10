Prix de l’eau à Bruxelles : "Il est possible que le tarif augmente en 2020"

Alors qu’il est gelé depuis cinq ans, le prix de l’eau à Bruxelles pourrait bien augmenter dès janvier prochain. C’est ce qu’a confirmé ce matin le Ministre de l’environnement en commission du parlement bruxellois.

"Il est possible, je dis bien possible, que les prix changent au premier janvier 2020", a confirmé Alain Maron (Écolo). Interrogé par pas moins de 5 députés qui ont pointé du doigt que la Région wallonne prévoyait, quant à elle, de geler les prix de l’eau pour les cinq ans à venir, le ministre bruxellois s’est justifié. "J’ai pris acte des accords en Wallonie. Mais le cadre régulatoire et juridique n’est pas le même ici", a rappelé Alain Maron.

Les règles ont en effet changé à Bruxelles. Auparavant, si Vivaqua souhaitait modifier le prix de l’eau, l’intercommunale de distribution de l’eau devait adresser sa demande au gouvernement bruxellois. Aujourd’hui, la demande doit être faite à Brugel, le régulateur pour le secteur du gaz, de l’électricité, et désormais donc, de l’eau.

Le prix de l’eau doit respecter le coût vérité

Aux députés qui l’interrogeaient, le Ministre de l’environnement a confirmé que Vivaqua avait formulé une proposition de hausse tarifaire, que les services de Brugel sont encore en train d’étudier. Vivaqua met en avant une augmentation considérable de ses charges depuis 2014, alors que le prix de l’eau n’a pas augmenté. Alain Maron ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la démarche de Vivaqua, précisant juste que "le prix de l’eau doit respecter le coût vérité."

La perspective d’une hausse des prix inquiète bon nombre de députés bruxellois, alors que la précarité hydrique concerne un ménage bruxellois sur quatre. "Cela ne nous empêchera pas de mettre en place un statut de client protégé", a conclu le ministre écologiste.