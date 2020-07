Privé de Foire, le monde agricole se réinvente

Elles s'appellent Puschka, Pâquerette ou encore Paëlla et broutent paisiblement le foin qui vient de leur être versé. Reconnaissables à leur robe rousse, ce sont des "limousines", une race bovine d'origine française qui tente de concurrencer l'indétrônable blanc-bleu dans nos campagnes : "On avait repris, au début des années 90, le troupeau de blanc-bleu de mon père mais on a décidé de changer après une longue réflexion" concède l'éleveuse Françoise Minon, qui s'est lancée dans cette nouvelle aventure avec son mari Frédéric il y a seulement deux ans, "On voulait trouver une vache rustique qui pouvait valoriser des fourrages grossiers et la limousine s'y prêtait vraiment bien".

Pour ce couple installé à Serinchamps près de Ciney (province de Namur), comme pour la plupart des éleveurs du pays, l'annulation de l'édition 2020 de la Foire agricole de Libramont est un coup dur : "En élevant des limousines, nous on espère pouvoir vendre des génisses et des taureaux pour la reproduction et on ne pourra pas compter sur la Foire pour présenter notre activité. La conjoncture par rapport à la viande n'est déjà pas bonne en temps normal, quand on vend des bêtes pour l'abattoir, ça n'est pas facile. L'annulation de la Foire, c'est un frein supplémentaire pour ce commerce là".

Mobilisation sur internet

Crise sanitaire oblige, le monde agricole devra donc se passer de sa principale vitrine auprès du grand public, sans pour autant se résigner complètement : "En temps normal, c'est un endroit de rencontre qui permet aux éleveurs de partager leur passion, d'échanger leurs pratiques, ou simplement de montrer à tout le monde ce qu'ils savent faire" explique Marie-Ange Moureau d'Elevéo, l'association des éleveurs wallons, "Mais on voit que différents groupements d'éleveurs regorgent de créativité ! Ils lancent des initiatives sur les réseaux sociaux, organisent des rencontres alternatives. C'est un peu comme dans n'importe quel contexte de société, il faut se réinventer pour ne pas se faire oublier et surtout garder le lien avec le public".

Parmi toutes les filières de l'agriculture qui ont investi le champ numérique, l'association du Limousin belge, qui fédère les éleveurs belges de cette race, s'est mobilisée pour présenter ses plus beaux animaux... de manière virtuelle : "C'est comme si on avait reçu une baffe. Mais quand on t'interdit quelque chose, t'as encore plus envie de le faire !" s'exclame, rieur, son président Vincent Rabeux, "Nous on a un seul concours principal chaque année, donc j'ai bien vu que les éleveurs étaient déçus. On s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, on propose deux activités: un concours photo pour le grand public et les consommateurs qui peuvent rendre visite aux éleveurs, et puis chaque éleveur peut aussi envoyer des vidéos de ses deux plus belles bêtes".

Revenir plus fort en 2021

Cette volonté de continuer à occuper le terrain, malgré les circonstances, traverse aussi le comité organisateur de l’événement : "Comme les agriculteurs ne peuvent pas venir à la Foire, c'est la Foire qui ira à eux cette année" se réjouit Maryline Boinon, responsable du projet "élevage" à la Foire, "nous allons enregistrer des capsules vidéo pour mettre en avant l'élevage, on va aussi rendre visite aux producteurs de grandes cultures, de légumes etc."

Alors que cette édition inédite n'a pas encore débuté, l'attention se porte déjà sur l'été prochain : "Bien sûr, on veut revenir encore plus forts en 2021 mais le moment est peut-être venu de se remettre en question, peut-être qu'il va falloir innover par rapport à ce qu'on peut montrer de l'élevage. Aujourd'hui, on n'insiste pas assez sur la qualité de notre agriculture et sur sa dimension familiale. On est dans une époque de changement et il ne faudra pas rater le tournant".

D'une main affectueuse, Françoise Minon caresse Oscar, fraîchement débarqué dans son exploitation nichée au cœur de la Famenne : "C'est un taureau qu'on a acheté en France peu de temps avant le confinement et qui est arrivé ici il y a seulement quelques semaines". L'éleveuse ne peut refréner une grimace d'amertume qui pointe sur son visage. Pour la toute première fois, elle aurait dû défiler avec Oscar au concours national de Libramont, le destin en aura décidé autrement : "On met beaucoup d'espoir en lui, tout le monde nous dit qu'il est magnifique, il a des formes vraiment impressionnantes. La Foire, c'était l'occasion de le montrer et ensuite d'inviter les sélectionneurs à venir voir ses progénitures. En tout cas, je pense que dans sa catégorie, il aurait eu de belles chances de médailles !" conclut-elle avec un sourire retrouvé. Rendez-vous est déjà fixé avec la prochaine Foire de Libramont: elle se tiendra du 23 au 26 juillet 2021.