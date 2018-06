Prison de Saint-Gilles: Charles Picqué interdit tout nouveau détenu

Le Bourgmestre de Saint-Gilles (Bruxelles), le socialiste Charles Picqué, interdit toute nouvelle arrivée de détenu dans la prison de sa commune. Il dit prendre cet arrêté de fermeture de la prison pour des raisons de sécurité : " Au vu des conditions sanitaires et de sécurité, le nombre de 850 (nombre maximal de détenus) est déjà trop élevé et la situation s’aggrave car ce nombre n’est pas respecté ". D’après le cabinet du Bourgmestre, la prison compte en effet 880 détenus en ce moment. Charles Picqué lie aussi sa décision au contexte social tendu : " un préavis de grève a été déposé hier et le personnel de la prison de Saint-Gilles est en grève depuis ce matin, et sans doute jusque lundi prochain ". Le cabinet rappelle encore que ce n’est pas la première fois que Charles Picqué met en garde et informe le fédéral de la gravité de la situation.