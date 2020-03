Prison de Mons : quelles mesures après le premier cas de coronavirus ?

Un premier cas de contamination a été détecté au sein de la prison de Mons ce jeudi. Le détenu, un homme immunodéprimé, est revenu de sa dernière dialyse avec une forte fièvre. Il a été testé positif et hospitalisé. Le directeur de la prison, Axel Piers, a donc pris une série de mesures : " L’annexe psychiatrique, où était détenu cet homme, a été mise en isolement et une prise de température est effectuée régulièrement sur tous les détenus de la section. Par ailleurs, des tests sont effectués sur le personnel infirmier qui s’est occupé de ce détenu. Les autres personnes ayant été en contact avec lui sont invitées à consulter leur médecin généraliste." Le directeur rappelle par ailleurs que les détenus positifs qui ne développent pas beaucoup de symptômes seront conduits vers le complexe pénitentiaire de Bruges. Les cas plus sévères seront dirigés vers les hôpitaux de référence.