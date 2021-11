Prison de Mons : le Bourgmestre tire à nouveau la sonnette d’alarme sur la situation et prend un arrêté

Le Bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS) a décidé de prendre une nouvelle fois un arrêté visant la surpopulation carcérale. Cet arrêté vise en particulier le quartier des femmes où le rapport entre nombre de détenues et places disponibles est du simple au double : 51 femmes sont incarcérées alors qu'il n'a que 27 places pour elles. Une surpopulation qui, pour le bourgmestre, "génère des risques en matière de sécurité publique et de conditions de travail pour le personnel". À cela s’ajoute l’invasion de rats et de punaises de lit, une situation dont la ville craint les conséquences sur la santé publique dans et en dehors de l’établissement.

Le communiqué déclare que le Bourgmestre prend cet arrêté "en attendant que les autorités fédérales adoptent les solutions structurelles qui s’imposent", non sans rappeler que le 5 avril 2019, le Bourgmestre avait dû prendre une mesure similaire. "Malgré un retour provisoire à la normale, force est de constater que le problème demeure et qu’il n’a suscité aucune réaction durable de la part des autorités compétentes en la matière" poursuit la ville.

Surpopulation générale

La Prison de Mons a une capacité de 274 places pour les hommes et de 27 places pour les femmes. Or, elle accueille actuellement 346 hommes et 51 femmes, ce qui engendrerait des conditions de travail particulièrement difficiles pour le personnel. Cette situation alourdit également la charge des services de police au détriment de leurs missions de base.

Dans le communiqué de la ville, le bourgmestre précise que "Les discussions ont été initiées avec le secrétaire d’Etat fédéral en charge de la régie des bâtiments, Monsieur Mathieu Michel. Même si elles s’inscrivent dans un cadre constructif, cet arrêté s’impose comme une mesure d’urgence".

La prison de Mons est un héritage du passé, elle a été construite en 1867, et est devenue inadaptée. Nicolas Martin souhaiterait que le Fédéral procède à la construction d’une nouvelle infrastructure sécurisée et située hors de la Ville, comme ailleurs en Europe.