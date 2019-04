Prison de Mons: la CSC et la CGSP ont déposé un préavis de grève

La CSC et la CGSP ont déposé un préavis de grève pour les 7 et 8 mai à la prison de Mons mais également à celle de Lantin. Les syndicats reprochent au ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) de ne pas tenir les engagements pris dans différents protocoles signés ces dernières années.

Parmi les griefs formulés, la CSC et la CGSP dénoncent un manque chronique de personnel et la problématique de l'habillement, devenue récurrente dans leurs revendications. "L'uniforme est obligatoire mais n'est pas fourni par l'administration, alors qu'il devrait être pris en charge par les frais de justice", commente Didier Breulheid, délégué permanent à la CSC. Les deux organisations déplorent aussi l'absence de mesures positives pour lutter contre l'absentéisme et émettent des craintes quant à l'ouverture de maisons de transition sans qu'aucune concertation ne soit prévue. "Nous soupçonnons une stratégie de privatisation", ajoute le délégué syndical.Le préavis a été déposé mercredi.

Les syndicats attendent désormais une réponse de l'administration pénitentiaire en vue d'une concertation pour tenter de dégager des solutions. "Si nous n'obtenons pas de réponse satisfaisante dans les dix jours, nous passerons à l'action", précise Didier Breulheid.Les syndicats prévoient des rassemblements le 7 mai à Lantin et le 8 mai à Mons. L'administration pénitentiaire n'était pas immédiatement joignable pour une réaction.