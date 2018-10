Prison d'Andenne: le calme après la tempête dans un contexte qui reste explosif

"Le calme est revenu, mais la situation reste très fragile; cela pourrait à nouveau déraper au moindre incident!" Déclaration de Karim Benali, ce mardi, devant la prison d'Andenne, théâtre de deux émeutes ce week-end. (https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_situation-tres-tendue-a-la-prison-d-andenne-une-centaine-de-detenus-refusent-de-rentrer-dans-leur-cellule?id=10046181)

Vendredi soir, 51 détenus ont refusé de quitter le préau pour regagner leurs cellules respectives. Il a fallu attendre plusieurs heures pour un retour à la normale. Une normalisation de courte durée. Dimanche soir, alors que la Belgique entière avait les yeux rivés sur les résultats électoraux, entre 100 et 120 détenus protestent à nouveau. Ils refusent de réintégrer leurs cellules après les activités de soirée. Comme vendredi, ils contestent une série de problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne. Ils critiquent aussi les sanctions disciplinaires infligées aux émeutiers de vendredi. Des sanctions qui pourraient d'ailleurs être allégées.

Griefs évoqués

Les prisonniers réclament une réduction des tarifs à la cantine. Ils dénoncent notamment un nouveau système de vente des produits alimentaires, l'impossibilité d'utiliser des plaques chauffantes suffisamment puissantes, la manière dont leur dossier personnel est géré, ou encore, les opérations de détection de gsm dissimulés dans leurs cellules. Des téléphones mobiles pourtant strictement interdits en cellule. "Les détenus deviennent de plus en plus exigeants", explique Marc Peeters, surveillant et délégué CSC. Ils réclament toujours plus. Les tensions de ce week-end s'ajoutent à un malaise structurel qui dure depuis longtemps. La situation dans les prisons ne s'améliore pas. Les moyens sont insuffisants. Certains détenus n'ont plus de perspectives d'avenir. Or, le système devrait permettre un accompagnement permettant de préparer au mieux la sortie de prison".

Plus de 300 Gsm saisis par an

"Je peux vous le confirmer! C'est pas moins de 300 Gsm que nous avons saisis en un an, rien qu'ici, à Andenne", explique Marc Peeters. "Il y a des jours où l'on trouve 50 portables, alors que ces téléphones sont interdits en cellule. Mais si nous avions les moyens de faire convenablement notre travail, c'est bien davantage que nous pourrions découvrir". Karim Benali, surveillant et délégué Sypol-secteur pénitentiaire confirme: "Nous mettons la main sur des téléphones portables tous les jours. L'émeute de ce dimanche a d'ailleurs été filmée à l'aide du smartphone... d'un détenu, depuis la fenêtre de sa cellule".

Un véritable trafic

"Faute de moyens suffisants, nous ne pouvons pas tout contrôler", explique Karim Benali. Les téléphones portables parviennent aux détenus par 3 filières, principalement.

"Certaines familles de détenus parviennent à donner un smartphone pendant la visite en prison", explique Marc Peeters. "Bien-sûr, tous les proches ne font pas cela. Mais le phénomène existe. Puis, il y a les livraisons par camion. Des Gsm peuvent être cachés dans les marchandises. Enfin, il faut le reconnaître, certains collègues surveillants transgressent les règles et livrent des Gsm aux prisonniers. Je le regrette profondément. Mais c'est une réalité".

La direction de la prison d'Andenne confirme les incidents de ce week-end. Mais elle tempère: "cela faisait 5 ans que nous n'avions plus eu de gros incidents de ce genre. Le problème est ponctuel." Mais d'autres syndicalistes nous l'ont dit: le retour au calme est fragile. Très fragile! Le moindre incident peut à nouveau mettre le feu aux poudres. Le malaise du secteur persiste. Et les problèmes structurels sont loin d'être réglés.