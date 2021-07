Prises électriques verrouillées : une mesure anti-SDF dans la Gare centrale de Bruxelles

Jose Parades a sa petite idée sur la question: "J'ai découvert ça récemment et j'ai trouvé ça scandaleux. Pour moi, mais je peux me tromper, ce dispositif a été imaginé pour éloigner les SDF de l'intérieur de la gare. Avant qu'il n'y ait ces clés, je voyais des SDF charger leur GSM, leur seul moyen de communication pour trouver un logement. C'est très important pour garder un contact familial, envoyer des SMS, pour communiquer, même avec son assistant social. En période de Covid, on leur a dit d'utiliser leur GSM et de communiquer via WhatsApp ou d'envoyer des SMS pour contacter leur assistant social. Mais s'il ne peut pas recharger son téléphone, le SDF ne peut plus contacter son AS.