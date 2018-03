Printemps des sciences: quel est l'impact de l'homme sur les océans ?

Nos océans vont mal. Pollution, réchauffement climatique, surpêche, autant d'éléments qui mettent la faune et la flore marine en danger. Ce thème, il était au coeur d'une des premières conférences du 18e printemps des sciences et visiblement, il a marqué Léa, étudiante en 6ème secondaire "On a vu des images avec des animaux qui avaient les intestins et les estomacs pleins de plastiques. Tout cela, on se dit que c'est de notre faute donc, on se remet en question et ça fait mal. C'est choquant!" Juliette, elle, est marquée par la quantité de déchets qui termine dans nos océans "80% des plastiques que l'on jette terminent dans les océans, c'est hallucinant. On a aussi vu une vidéo avec un plongeur qui nageait sous une tonne de déchets, je n'en revenais pas."

La situation est loin d'être idéale. Les initiatives pour polluer moins et nettoyer les océans sont de plus en plus nombreuses, mais, pour Abel, étudiant de rhéto, cela reste trop faible " L'homme ne prend pas assez de mesures pour l'écosystème marin, notamment au niveau politique. On laisse trop de place aux multinationales et aux gros groupes de pression."

Il faut agir!

Cependant, tous les étudiants s'accordent sur la nécessité de changer les habitudes du quotidien "Il faut jeter ces déchets dans la bonne poubelle, acheter en vrac et transporter la nourriture dans des caisses ou des bols plutôt que dans des sacs en plastique" explique Ève. Pour Marilaure Grégoire, directrice de Recherches FNRS à l'Université de Liège et spécialiste de la modélisation des océans, le fait que les jeunes soient conscients du rôle qu'ils doivent jouer est essentiel "Ce sont les acteurs de demain, c'est à eux de prendre les bonnes habitudes, que ce soit dans leur mode de vie ou leur mode de consommation et d'utilisation de l'énergie. On sait que le réchauffement climatique est lié à l'utilisation des énergies fossiles donc, il y a vraiment un changement de mentalité à faire et ils en sont conscients."

Cette conférence tombe à pic, ou presque. Fin décembre 2017, la section environnement des Nations-Unies tirait la sonnette d'alarme. Si l'on ne fait rien pour endiguer le rejet de déchets dans la mer, il y aura davantage de plastiques que de poissons dans les océans en 2050…

18eme édition du Printemps des Sciences

Cette conférence était l'un des 400 événements qui composent cette 18eme édition du Printemps des Sciences. Durant une semaine, la science est à l'honneur. L'événement est important, il s'agit de la plus grande manifestation de culture scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’ensemble du programme s’articule autour d’un fil rouge: la fiction. Cette année, nous avons voulu sortir des sentiers battus et évoquer ce sujet au travers de l’apparence, du doute, explique Martine Vanherck, directrice de la cellule Réjouisciences de l’Université de Liège, qui coordonne l’événement. On se pose la question du réel et de l’imaginaire, de l’info ou de l’intox, du plausible et du farfelu, de la science et de la science-fiction, poursuit-elle.

Toute cette semaine est rythmée par des animations liées aux sciences. Mais pas de panique, nul besoin d’être aussi doué qu’Einstein pour prendre du plaisir. Il n’y a pas du tout d’élitisme, tient à rassurer Martine Vanherck. Les activités sont préparées pour être ouvertes à tous. Il ne faut pas de bagage particulier pour participer puisque le but est vraiment de se familiariser avec des thématiques.

Un programme diversifié

Le programme est élaboré de façon à approcher de manière la plus diversifiée possible un univers fait de mystères. Le Printemps des Sciences propose notamment ce mardi, en collaboration avec ImageSanté, une projection à la Cité-Miroir du documentaire "Cyborg among us", suivie d’un débat intitulé "Cyborgs : vainqueurs du handicap ou pionniers de la déshumanisation ?". Le traditionnel concours " Ma thèse en 180 secondes " est de retour. Il mettra une nouvelle fois des doctorants de l’ULiège à l’épreuve. Ils disposeront de trois minutes pour présenter leur thèse et convaincre le public.

Les activités sont animées par des chercheurs, des professeurs et des étudiants en sciences à l’Université de Liège, à la Haute École de la Province de Liège (HEPL) ou encore la Haute École Libre Mosane (HELMo).

Organisé sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Printemps des Sciences devrait attirer 40.000 visiteurs curieux de participer aux quelques 400 activités autour desquelles seront mobilisés plus de 2000 chercheurs et scientifiques. Sur les divers sites liégeois, près de 10.000 visiteurs sont attendus parmi lesquels 5.000 étudiants.

Les activités sont gratuites mais nécessites une inscription. Pour consulter le programme et obtenir toutes les informations, rendez-vous sur le site de Réjouisciences.