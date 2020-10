Prévue à Tournai, l'opération Viva For Life se fera depuis les locaux de la RTBF à Bruxelles

Viva for Life aura bien lieu en 2020 malgré la crise sanitaire. Réinventée dans l'urgence, L'opération de solidarité de la RTBF, destinée à récolter des fonds au profit des enfants vivant dans la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles, s'implantera cette année dans les locaux du boulevard Reyers à Bruxelles du 17 au 23 décembre prochains.

Lancé en 2013 à l'occasion des dix ans de la chaîne VivaCité, l'événement a permis de collecter plus de 25 millions d'euros depuis son lancement et d'ainsi soutenir 608 projets au sein d'associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone.

"Les situations de pauvreté chez l'enfant sont toujours aussi réelles et la crise covid les a probablement exacerbées", a souligné jeudi Jean-Paul Philippot, l' administrateur général de la RTBF, au cours d'un point presse digital. "Il s'agit pour nous de témoigner de beaucoup de solidarité, peut-être encore plus que jamais, et de montrer à quel point en étant solidaires nous pouvons déplacer des montagnes et faire avancer les causes."

Il a fallu trouver une alternative

Au vu de la situation sanitaire, la formule de cette édition 2020 a été réinventée dans l'urgence et bénéficiera d'une interactivité digitale renforcée avec le public. À la base prévue à Tournai, l'opération Viva for Life prendra finalement ses quartiers à Reyers, dans le respect des mesures sanitaires.

Comme lors des éditions précédentes, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver (photo) se relayeront à l'antenne et assureront au total 144 heures de direct radio durant six jours et six nuits pour récolter un maximum de dons pour l'enfance défavorisée.

Les challenges maintenus sous une forme digitale

Fanny Jandrain arpentera quant à elle les quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la rencontre des citoyens et bénévoles, toujours dans le respect des règles sanitaires. Douze défis, sous forme de challenges digitaux à réaliser en 144 heures, seront par ailleurs proposés au public par des personnalités de la RTBF.

En 2019, la RTBF a récolté 5.658.352 d'euros grâce à Viva for Life, permettant le financement de 136 projets au profit de jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté.