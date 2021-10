Présents sur le terrain, les pompiers flamands estiment avoir l’expérience pour être plus impliqués dans la gestion des crises

Les pompiers flamands demandent au gouvernement de donner une place à part entière aux hommes du feu dans le processus de décision sur la gestion des crises. C’est le message qu’a fait passer vendredi à Weelde (Ravels), en Campine anversoise, Netwerk Brandweer lors de la conférence annuelle de cette organisation faîtière des 20 zones de secours du nord du pays et de l’organisation Brandweer Vlaanderen. L’un des thèmes centraux de cette année est la manière dont on peut, en tant que société, se préparer à une situation de crise telle que les graves inondations de l’été dernier.

Netwerk Brandweer tente de se faire le porte-parole des pompiers, qui sont encore souvent considérés comme un acteur purement local. "Les pompiers ont beaucoup de connaissances et d’expériences de terrain qu’ils peuvent mettre à la disposition de la politique et de la gestion de crise, non seulement pendant les crises mais surtout entre les crises", soutient Maarten Van Severen, de Netwerk Brandweer. "Nous constatons aujourd’hui, par exemple, que les gens se préparent toujours à la 'crise précédente', pour ainsi dire, mais que la prochaine crise sera toujours différente. Avant tout, nous devons être prêts à faire face à toute crise, quelle que soit sa forme."

L’organisation faîtière demande donc un siège à la table des discussions et des décisions concernant la gestion des crises en Belgique. Elle souhaite également un financement plus durable et plus équilibré des services d’incendie et des investissements dans la formation et le développement des compétences.

"Le service d’incendie est unique en ce sens que, en tant qu’organisation opérationnelle, il peut mobiliser beaucoup de personnes en peu de temps", explique M. Van Severen.